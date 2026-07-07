Dividende gegen KI-Angst: Belgien: 3 Aktienperlen | Bitcoin: Steuerhammer | Samsung: Neue KI-Angst?

Die KI-Angst scheint nach den Samsung-Zahlen wieder an die Märkte zurückzukehren. Dabei lieferten die Südkoreaner starke Ergebnisse. Trotzdem stürzte die Aktie erneut ab. Sind Dividendentitel aktuell die bessere Wahl?KI-Falle? - Helfen Dividenden-Aktien? Wenn die KI-Rallye strauchelt, dann sind viele Depots tiefrot. Das liegt vor allen Dingen daran, dass KI-Aktien zu stark im eigenen Portfolio gewichtet sind. Abhilfe gegen ein solches Problem können Dividendentitel sein. Sie sind bei weitem nicht so volatil, wie die KI-Highflyer, garantieren eine regelmäßige Ausschüttung und bieten verlässliche, skalierbare Geschäftsmodelle. Wir stellen Ihnen 5 Werte vor, die in dieses Muster passen und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran