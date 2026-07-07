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Markus Weingran
07.07.2026 15:27 Uhr
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Dividende gegen KI-Angst: Belgien: 3 Aktienperlen | Bitcoin: Steuerhammer | Samsung: Neue KI-Angst?

Die KI-Angst scheint nach den Samsung-Zahlen wieder an die Märkte zurückzukehren. Dabei lieferten die Südkoreaner starke Ergebnisse. Trotzdem stürzte die Aktie erneut ab. Sind Dividendentitel aktuell die bessere Wahl?KI-Falle? - Helfen Dividenden-Aktien? Wenn die KI-Rallye strauchelt, dann sind viele Depots tiefrot. Das liegt vor allen Dingen daran, dass KI-Aktien zu stark im eigenen Portfolio gewichtet sind. Abhilfe gegen ein solches Problem können Dividendentitel sein. Sie sind bei weitem nicht so volatil, wie die KI-Highflyer, garantieren eine regelmäßige Ausschüttung und bieten verlässliche, skalierbare Geschäftsmodelle. Wir stellen Ihnen 5 Werte vor, die in dieses Muster passen und …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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