- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 18. August 2026 im IGZ Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 18. August 2026 im IGZ Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|CODIXX AG - HV am 18.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 18. August 2026 im IGZ Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben um 10:00 Uhr statt. Den vollständigen...
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|09.07.25
|CODIXX AG - HV am 20.08.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 20. August 2025 in den Räumen der IGZ Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben um 10:00 Uhr statt....
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