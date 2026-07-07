In einer Welt voller KI-generierter Inhalte werden echte menschliche Daten immer wertvoller. Eine große Online-Plattform sitzt auf einem einzigartigen Archiv aus Meinungen, Erfahrungen und Kaufentscheidungen - und könnte daraus ein starkes KI- und Werbegeschäft formen.Der KI-Boom dreht sich nicht nur um Chips, Rechenzentren und Strom. Ein weiterer Engpass gewinnt massiv an Bedeutung: hochwertige menschliche Daten. Genau hier sitzt eine große Online-Plattform auf einem Schatz, der kaum kopierbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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