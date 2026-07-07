Während Anleger über KI-Kosten und hohe Investitionen diskutieren, entsteht bei Microsoft möglicherweise eine seltene Chance.Den vollständigen Artikel lesen ...
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