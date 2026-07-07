Die Siemens Energy-Aktie muss am Dienstag einen kräftigen Rückschlag hinnehmen. Zeitweise rutscht der Kurs des Energietechnikkonzerns um mehr als -8% ab und ist damit der mit Abstand schwächste DAX-Wert. Auslöser ist ein Analysten-Downgrade - doch auch die Samsung-Zahlen und die zunehmende Nervosität rund um hoch bewertete KI-Aktien verstärken den Verkaufsdruck. Wie sollten sich Anleger nun verhalten? Barclays zieht die Reißleine Die britische Investmentbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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