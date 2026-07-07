© Foto: Alexas_Fotos - pixabay.comDie Q2-Berichtssaison wird zum Stresstest für die KI-Rallye. Laut BCA erkennen Analysten Gewinnblasen oft zu spät. Danach könnten Aktien um 30 bis 50 Prozent fallen.An der Wall Street wächst die Sorge, dass der US-Aktienmarkt nicht nur wegen hoher Kurse überhitzt ist, sondern auch wegen zu bullisher Gewinnerwartungen. Die Rallye rund um künstliche Intelligenz hat den S&P 500 auf Rekordniveau getrieben. Gleichzeitig sind die Gewinnschätzungen der Analysten noch schneller gestiegen als die Kurse. Dadurch wirkt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis auf den ersten Blick sogar günstiger: Vor einem Jahr lag es bei 22,4, zuletzt nur noch bei 20,51, obwohl der Index in diesem Zeitraum um rund 20 …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US68389X1054,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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