Silber - Rücksetzer bietet attraktive Einstiegschance!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Mini-Future Long 56,138 open end: Basiswert Silver Future [9.2026]
9,11 EUR 9,12 EUR 5,57% Basiswertkurs: -- USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, -- Basispreis 51,18 USD Knock-Out-Barriere 56,138 USD Hebel 5,87x Abstand zum Basispreis in % Abstand zum Knock-Out in % Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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