Silber - Rücksetzer bietet attraktive Einstiegschance!

Der Silberpreis kam zuletzt im Zuge der Stärke des US-Dollars etwas deutlicher unter Druck. Da die Silbernachfrage dank des weiter forcierten Solarausbaus und der steigenden Nachfrage aus Schlüsselbranchen wie dem Bereich KI-Infrastruktur weiter anzieht, bleiben die Aussichten bei Silber weiter vielversprechend. Auch technisch hat sich das Bild bei Silber zuletzt wieder deutlich aufgehellt, nachdem der Silberpreis nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern die psychologisch wichtige Marke von 60 USD erfolgreich zurückerobern konnte.

Die Lage: Inflationssorgen und starker US-Dollar drücken auf die Stimmung!

Der Silberpreis kam Mitte Juni etwas deutlicher unter Druck, nachdem der neue US-Notenbankchef Kevin Warsh im Rahmen der jüngsten US-Notenbanksitzung eine schärfere Gangart beim geldpolitischen Kurs der Fed angedeutet hatte. Angesichts der wachsenden Inflationsgefahren im Zuge der zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreisnotierungen scheint eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf nach Einschätzung vieler Marktbeobachter mehr als wahrscheinlich. Entsprechend konnte auch der US-Dollar im Anschluss deutlich zulegen, was beim Silberpreis zusätzlich auf die Stimmung drückte. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle in US-Dollar gehandelt wird, drückt dies vor allem außerhalb des US-Dollarraums, vor allem in China und Indien, auf die Nachfrage

Die Perspektive: China weiter mit Rekordimporten bei Silber, Angebots-Defizit weitet sich 2026 aus!

Deutlich schwächer präsentierten sich zuletzt aufgrund staatlicher Importrestriktionen die Silber-Importe in Indien. Diese sind laut der jüngsten Daten im Mai 2026 um -94% auf 33 Tonnen zurückgegangen. Maßgeblichen Anteil hatten dabei neben strikteren Importbeschränkungen auch die Anhebung der Einfuhrzölle von 6 auf 15%, was zusätzlich auf die Stimmung gedrückt hatte. Im Gegensatz dazu hat China seine Silberimporte zuletzt deutlich nach oben gefahren, wobei für März ein unerwartet deutlicher Anstieg von +173% ausgewiesen wurde. Unterdessen dürfte sich das Angebotsdefizit bei Silber im Jahr 2026 weiter ausweiten. Da neue Minenprojekte in Schlüsselregionen wie Peru (Nueva Recuperada und Corani) voraussichtlich erst in einigen Jahren vollständig erschlossen sein werden und das Silberangebot aufgrund der Ende des vergangenen Jahres angekündigten chinesischen Exportrestriktionen bereits deutlich zurückgegangen ist, rechnet das Silver Institute für 2026 mit einem Angebotsdefizit von 46,3 Millionen Unzen. Damit erwartet das Silver Institute, dass die Nachfrage nach Silber das siebte Jahr in Folge das Angebot übersteigen wird, nachdem das Angebotsdefizit im Jahr 2025 bereits 40,3 Millionen Unzen betragen hatte.

Trading-Taktik: Silber kam in den vergangenen Wochen etwas deutlicher unter Druck und beschleunigte zunächst seine Abwärtsbewegung nach dem Rutsch unterhalb der 60-USD-Marke. Nachdem zuletzt Rücksetzer außerhalb des Bollinger-Bands mit Käufen beantwortet wurden, konnte sich der Silberpreis im Bereich oberhalb der Marke von 55 USD stabilisieren. Ausgehend vom Swing-Low oberhalb der Marke von 55 USD konnte sich der Silberpreis Ende Juni stabilisieren und setzte seine Aufwärtserholung nach der Rückeroberung der 60-USD-Marke zuletzt weiter fort. Damit könnte der Silberpreis die Basis für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung gelegt haben. Es bietet sich daher an, Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich unterhalb der Marke von 55 USD abzusichern.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Mini-Future Long der DZ BANK (WKN: DU9TSJ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Mini Future Long auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Das Produkt endet automatisch mit sofortiger Wirkung, wenn das in den Produktbedingungen definierte Ereignis eintritt (Knock-out-Ereignis). Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz aus einem von der DZ BANK innerhalb einer in den Produktbedingungen definierten Bewertungsfrist ermittelten Kurs des Basiswerts und dem Basispreis, welche mit dem Bezugsverhältnis multipliziert wird: ((Innerhalb der Bewertungsfrist ermittelter Kurs - Basispreis) x Bezugsverhältnis).

Ist der so ermittelte Rückzahlungsbetrag nicht positiv, beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Anleger zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte der WKN DU9TSJ berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Anleger weniger als zehn Produkte der WKN DU9TSJ halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte der WKN DU9TSJ, die Anleger halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der Mini-Future Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Mini-Future Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs des Rohstoffs des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 07.07.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK