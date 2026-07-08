Die Welt braucht mehr Energie - und Gas spielt wieder ganz vorne mit

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Der weltweite Energieverbrauch steigt weiter - und die neuen Daten zeigen ein klares Bild: Die Energiewende ersetzt alte Quellen bislang nicht vollständig, sondern erweitert das gesamte System. Auch Erdgas legt zu und bleibt besonders dort gefragt, wo Versorgungssicherheit, Industrie und flexible Energieversorgung entscheidend sind.

Der weltweite Energieverbrauch steigt weiter - und die neuen Daten zeigen ein klares Bild: Die Energiewende ersetzt alte Quellen bislang nicht vollständig, sondern erweitert das gesamte System. Auch Erdgas legt zu und bleibt besonders dort gefragt, wo Versorgungssicherheit, Industrie und flexible Energieversorgung entscheidend sind.

Der weltweite Energieverbrauch ist 2025 erneut gestiegen. Laut dem Statistical Review of World Energy 2026 des Energy Institute nahm der globale Verbrauch um 1,4 Prozent beziehungsweise 8,1 Exajoule zu. Der stärkste zusätzliche Bedarf kam aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Dort treiben Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und steigender Strombedarf den Energieverbrauch weiter an.



Auffällig ist die breite Entwicklung über fast alle Energieträger hinweg. Erneuerbare Energien verzeichneten zwar den größten prozentualen Zuwachs. Gleichzeitig stieg aber auch die Nachfrage nach Öl, Erdgas und Kohle. Zusammen machten diese drei Energieträger mehr als die Hälfte des zusätzlichen Energieverbrauchs aus. Die Daten zeigen damit kein einfaches Bild eines Austauschs alter durch neue Energiequellen, sondern eher eine Erweiterung des gesamten Energiesystems.