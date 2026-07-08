Eigentlich soll der Juli ein guter Börsenmonat sein. Zunächst stören Chip-Aktien die Börsenrallye, nun bricht die Waffenruhe mit dem Iran. Donald Trump hat auf dem Nato-Gipfel in der Türkei die Waffenruhe für beendet erklärt. Die Märkte reagieren mit Verlusten, Öl legt zu. Wir positionieren uns bei Öl - Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. Auslöser sind erneute iranische Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus, die die Bemühungen zur Wiederöffnung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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