© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoDie Anteile von Alibaba beweisen am Mittwoch hohe relative Stärke und legen zweistellig zu. Die Pläne von DeepSeek hauchen Chinas KI-Branche neues Leben ein. Alibaba konnte von der KI-Begeisterung bislang nicht profitieren ... Trotz einer insbesondere im Vergleich zu US-Konkurrenten günstigen Unternehmensbewertung leistungsfähigen KI-Modellen aus der Qwen-Familie konnte Alibaba in diesem Jahr bei Investoren bislang nicht punkten. Die stehen den hohen KI-Investitionen des Unternehmens kritisch gegenüber, da sie bislang nicht zu beschleunigtem Wachstum, dafür aber sinkenden Margen geführt haben - in einer Zeit, in der das E-Commerce-Geschäft des Konzerns aufgrund schwacher Konsumausgaben im …
Enthaltene Werte: US0567521085,KYG875721634,US01609W1027Den vollständigen Artikel lesen
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