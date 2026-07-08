DJ AUKTION/Nachfrage nach neuer Bundesanleihe eher mau
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
=== Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2036 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,022 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,902 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,0 Durchschnittsrendite 3,09% Wertstellung 10. Juli 2026 ===
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July 08, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)
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