Das neu erworbene Konzessionsgebiet Kanawata in Québec beherbergt einen Intrusionskomplex, in dem sich bekanntlich einige der weltweit bedeutendsten Niob- und Seltenerdmetalllagerstätten befinden

Vancouver, British Columbia - 8. Juli 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) ("NIOB" oder das "Unternehmen") setzt mit dem Aufbau eines ausgedehnten Portfolios von Konzessionsgebieten mit besten Aussichten auf Niob- und Seltenerdmetallvorkommen seine Strategie auf Distriktebene fort. Das Unternehmen hat das Konzessionsgebiet Kanawata durch Abstecken erworben. Es erstreckt sich über eine vermutlich alkalische Ijolit-Karbonatit-Intrusion, d.h. einen Intrusionstyp, der bedeutende Erzlagerstätten aus Niob (Nb) und Seltenerdmetallen (REE) beherbergt.

"Langfristig haben wir uns zum Ziel gesetzt, uns einen Namen als führender Anbieter von kritischen Metallen zu machen", so Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. "Deshalb erschließen wir eine Reihe von Zielzonen, die unseren geologischen Kriterien entsprechen. Kanawata ist ein ideales Projekt: Es liegt in der richtigen Gegend und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie die Minen Oka und Niobec in Québec, zwei der bedeutendsten Niob- und Seltenerdmetalllagerstätten der Welt."

Highlights

- Erwerb des Konzessionsgebiets Kanawata: NIOB hat das Konzessionsgebiet Kanawata durch Abstecken erworben. Kanawata befindet sich rund 50 Kilometer südlich von Wemotaci, in der Region Mauricie, die zur geologischen Provinz Grenville (Grenville Province) in Québec gehört, und umfasst einen vermutlich alkalischen Intrusionskomplex mit Ijolit-Karbonatit-Mineralisierung.

- Ein Lagerstättentyp von globaler Bedeutung: Alkalische Ijolit-Karbonatit-Komplexe bilden das Wirtsgestein der Niobvorkommen bei Oka und der Niob- und Seltenerdvorkommen bei Saint-Honoré (Niobec). Beide Bergbaukomplexe befinden sich in Québec (siehe dazu auch den nachstehenden vorsorglichen Hinweis).

- Strategie auf Distriktebene: Mit dem Erwerb erweitert NIOB seine Präsenz im Bereich kritischer Mineralien in Québec, als Teil seiner Schwerpunktsetzung auf alkalische Systeme mit guten Aussichten auf Niob- und Seltenerdmetallvorkommen.

- Nächste Schritte: Nach einem ersten eintägigen Erkundungsprogramm vor Ort ist ein sogenanntes First-Pass-Explorationsprogramm geplant, das aus geologischer Kartierung, Prospektion und Gesteinsprobenahme besteht und die vermutete Intrusion bestätigen und charakterisieren soll. Weitere Arbeiten sind vorgesehen.

Das Konzessionsgebiet Kanawata

Das Unternehmen hat das Konzessionsgebiet Kanawata durch Abstecken erworben und hält daran eine 100%ige Beteiligung. Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 50 Kilometer südlich von Wemotaci, in der Region Mauricie, die zur geologischen Provinz Grenville (Grenville Province) in Québec gehört.

Da das Konzessionsgebiet durch Abstecken erworben wurde (mit direkt bei der Regierung von Québec registrierten Claims) und nicht durch Kauf oder Optionsvereinbarung, gibt es keinen Drittverkäufer, und mit dem Erwerb sind weder ein Kaufpreis noch eine Aktienemission oder Lizenzgebühren (Royalties) verbunden.

Abbildung 1. Lage des Konzessionsgebiets Kanawata in der Grenville Province (Region Mauricie, Québec).

Das Konzessionsgebiet wurde erworben, um eine vermutlich alkalische Ijolit-Karbonatit-Intrusion zu erkunden. Ein Teilbereich des Intrusionskomplexes wurde von der Regierung von Québec im Zuge von geologischen Kartierungen in der Region als Ijolit ausgewiesen.

Ijolit ist ein nephelinreiches, alkalisches Plutonitgestein und charakteristischer Bestandteil von Ijolit-Karbonatit-Ringkomplexen. Auf internationaler Ebene beherbergt diese Klasse von alkalischen Karbonatitkomplexen einige der bedeutendsten Niob- und Seltenerdlagerstätten der Welt, darunter den Niobkomplex Oka in Québec und den Niob-Seltenerdmetallkomplex Niobec in Saint-Honoré.

Ein erstes eintägiges Erkundungsprogramm auf dem Konzessionsgebiet wurde bereits abgeschlossen (Abbildung 2), weitere Arbeiten stehen noch aus. Das Unternehmen plant, Kanawata mit einem sogenannten First-Pass-Explorationsprogramm zu erkunden, das eine geologische Kartierung, Prospektion und Gesteinsprobenahme sowie gegebenenfalls geophysikalische Untersuchungen vorsieht, um die vermutlich alkalische Intrusion zu bestätigen und zu charakterisieren.

Abbildung 2. Syenit (rosafarbenes granitisches Gestein) in klar abgegrenztem Kontakt zum dunkelgrauen Ijolitgestein (Grenville Province, Region Mauricie, Québec). Bildnachweis mit freundlicher Genehmigung des geologischen Beraters David Fafard.

Vorsorglicher Hinweis zu Analoga

Oka und Niobec werden lediglich als Beispiele für Lagerstättentypen angeführt, die mit Ijolit-Karbonatit-Komplexen assoziiert sind. Diese Lagerstätten befinden sich nicht im Konzessionsgebiet Kanawata, und die dort vorkommende Mineralisierung lässt nicht zwangsläufig auf eine mögliche Mineralisierung im Konzessionsgebiet Kanawata schließen. Kanawata ist ein Explorationsziel im frühen Erschließungsstadium; es wurden hier noch keine Mineralressourcen aufgefunden, die Exploration befindet sich in einem sehr frühen Stadium, und es gibt keine Garantie dafür, dass im Zuge der Exploration das Vorkommen einer Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung nachgewiesen werden kann.

Die Charakterisierung des Konzessionsgebiets Kanawata als alkalische Ijolit-Karbonatit-Intrusion basiert auf geologischen Kartierungen der Regierung von Québec, die einen Teil der Intrusion als Ijolit ausweisen. Der qualifizierte Sachverständige hat diese öffentlich zugänglichen Daten geprüft, sie wurden jedoch nicht durch Bohrungen oder Probenahmen auf dem Projektgelände verifiziert und dienen lediglich als erster Indikator für mögliche Erzvorkommen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

mailto:info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "plant", "wird", "würde" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "eintreten können", "eintreten könnten" oder "eintreten sollten".

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: (i) der Eigentumsrechte und Beteiligungen des Unternehmens am Konzessionsgebiet Kanawata; (ii) des Explorationspotenzials des Konzessionsgebiets Kanawata sowie des Vorhandenseins oder der Beschaffenheit einer ijolit-karbonatitischen alkalischen Intrusion und einer damit verbundenen Niob- oder Seltenerdelement-Mineralisierung; (iii) des vom Unternehmen geplanten Explorationsprogramms auf dem Konzessionsgebiet Kanawata, einschließlich geologischer Kartierung, Probenahme und geophysikalischer Untersuchungen, sowie des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Maßnahmen; (iv) die Strategie des Unternehmens auf Distriktebene und die Priorisierung innerhalb seines Portfolios in Québec; und (v) Erwartungen hinsichtlich der Märkte und der Nachfrage nach Niob und Seltenerdelementen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den offenbarten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: die Ungewissheit der Mineralexploration sowie der Auslegung geologischer, geophysikalischer und geochemischer Daten; der Zeitplan und die Ergebnisse geplanter Explorationsmaßnahmen sowie etwaiger erforderlicher behördlicher oder börslicher Genehmigungen; die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Personal und Finanzmitteln; Rohstoffpreise, einschließlich der Preise für Seltene Erden und Niob; die Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen und geschäftlichen Rahmenbedingungen. Weitere Risikofaktoren sind in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf sie verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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