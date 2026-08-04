Sechs der acht Bohrlöcher in einem Ost-West-Gebiet von 500 m enthalten auch Seltenerdmineralien

Vancouver, British Columbia / 4. August 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) ("NIOB" oder das "Unternehmen") validierte seinen auf Radon basierenden Ansatz für die Zielfestlegung, nachdem die Bohrungen in Bardy eine Trefferquote von 100 % bei Pegmatitgängen und von 75 % bei Seltenerdmineralien erzielten. Die Pegmatitgänge waren anhand von Boden-Gas-Radonanomalien im Konzessionsgebiet in Québec prognostiziert worden. Bohrloch BBY-2026-006 ergab die stärkste visuelle Mineralisierung, unter anderem einen Acht-Meter-Abschnitt mit syenitischem Pegmatit (139,70 m bis 147,70 m) mit sichtbarem Allanit. Das Bohrloch endete in mineralisiertem Pegmatit, wobei das System in alle Richtungen offen bleibt. Alle Beobachtungen beruhen auf der visuellen Bohrkernprotokollierung; der Bohrkern wird für die Laboranalyse beprobt.

"Diese visuellen Beobachtungen bestätigen den Ansatz für die Zielfestlegung, den wir auf unser gesamtes Portfolio in der Provinz Grenville in Québec anwenden", sagte Murray Nye, CEO von NIOB. "Wir nutzten eine Radonmessung, um den Pegmatit zu lokalisieren, und Oberflächenkartierung, um Seltenerdmineralien zu erfassen. In jedem Bohrloch wurde Pegmatit durchteuft, und sechs der acht Bohrlöcher enthalten sichtbaren Allanit, wobei in einem Bohrloch Parisit festgestellt wurde. Dies sind ermutigende visuelle Ergebnisse, und wir sehen den Untersuchungsergebnissen zur Bestimmung des Seltenerdgehalts mit Spannung entgegen."

Highlights

• Jedes Bohrloch erreichte das Ziel. Alle acht Bohrlöcher (BBY-2026-001 bis -008) über insgesamt 1.554 m, die über ein Ost-West-Gebiet von 500 Metern gebohrt wurden, durchteuften die anvisierten syenitischen bis granitischen Pegmatitgänge.

• Seltenerdmineralien in sechs der acht Bohrlöcher. Sichtbarer Allanit - und Parisit in Bohrloch BBY-2026-001 - in sechs Bohrlöchern erfasst. Die beiden übrigen Bohrlöcher durchschnitten denselben anvisierten Pegmatit, der Magnetit führt, und bestätigten damit die Kontinuität des Gangs.

• Bohrloch 006 ergab die stärkste visuelle Mineralisierung und ist in der Tiefe offen. BBY-2026-006 durchteufte einen Acht-Meter-Abschnitt mit syenitischem Pegmatit (139,70 m bis 147,70 m) mit einem Allanit-reichen Abschnitt von 146,20 m bis 146,40 m, eine Allanit-Ansammlung von 8,20 m bis 8,30 m und eingesprengtem Allanit von 71,30 m bis 71,65 m. Das Bohrloch endete bei 156 Metern in Pegmatit und ist in der Tiefe offen.

• Grober Allanit in Bohrloch 004. BBY-2026-004 ergab eine ca. 2 cm große, überwiegend aus Allanit bestehende Masse von 35,40 m bis 36,30 m mit starkem Szintillometer-Signal sowie Allanit und Apatit/möglichem Monazit von 28,75 m bis 30,60 m.

• Mineralisierung in den tiefsten Bohrlöchern. BBY-2026-003 (216 m) enthielt Allanit bei 97,0 m und 195,2 m; BBY-2026-008 (300 m) enthielt eingesprengten Allanit von 154,90 m bis 157,20 m.

• Zielfestlegung durch Radon validiert. Die Pegmatitgänge wurden durch Boden-Gas-Radonanomalien prognostiziert; jedes Bohrloch bestätigte einen Gang, und in 75 % lagern Seltenerdmineralien.

Alle acht Bohrlöcher durchschnitten den anvisierten Pegmatit

Abbildung 1: Nahaufnahme des Allanit-haltigen syenitischen Pegmatits, Bohrloch BBY-2026-006, ca. 80,2 m.

Mit dem Programm wurden Boden-Gas-Radonanomalien und der Hauptgang von Bardy (ca. N70/-50) im Vergleich zu den an der Oberfläche des Konzessionsgebiets nachgewiesenen Vorkommen von Seltenen Erden plus/minus Niob über ein Ost-West-Gebiet von 500 Metern untersucht.

Alle acht Bohrlöcher durchteuften die anvisierten syenitischen bis granitischen Pegmatitgänge und validierten damit das auf Radonanomalien basierende Zielmodell. Seltenerdhaltige Mineralien - überwiegend Allanit mit Parisit in Bohrloch BBY-2026-001 und lokal Apatit/möglichem Monazit - wurden in sechs der acht Bohrlöcher ebenfalls erfasst: BBY-2026-001, -003, -004, -006, -007 und -008. Die beiden verbleibenden Bohrlöcher durchschnitten denselben anvisierten Pegmatit, der Magnetit führt, ohne sichtbare Seltenerdmineralien und bestätigten damit die Kontinuität des Gangs über das bebohrte Gebiet.

Allanit wurde durch den Vergleich mit staatlichen Referenzaufnahmen von mit Neodym und Praseodym mineralisierten Gesteinen aus dem Distrikt identifiziert. Im Bohrkern tritt das Mineral in Form dunkelgrüner, prismatischer Kristalle auf, die eine messbare Reaktion auf einem Szintillometer zeigen.

Bohrloch BBY-2026-006

BBY-2026-006 ergab die durchgängigste Seltenerdmineralisierung des Programms: eine Allanitansammlung von 8,20 m bis 8,30 m, eingesprengten Allanit von 71,30 m bis 71,65 m und einen Acht-Meter-Abschnitt mit syenitischem Pegmatit von 139,70 m bis 147,70 m mit einem Allanit-reichen Abschnitt von 146,20 m bis 146,40 m. Das Bohrloch endete bei 156 Metern in syenitischem Pegmatit; dies deutet darauf hin, dass sich die mineralisierte Struktur unterhalb der derzeitigen Bohrlochtiefe fortsetzt, und rechtfertigt ein tieferes Folgebohrloch.

Angaben zu den Bohrlochansatzpunkten

Die acht in Bardy ausgeführten Bohrlöcher sind nachstehend zusammengefasst; die Angaben stammen aus der Bohrlochdatenbank des Projekts.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut (°) Neigung (°) Bohrlochende (m) BBY-2026-001 619301 5271337 10 -50 150 BBY-2026-002 619302 5271336 190 -50 153 BBY-2026-003 619375 5271172 10 -50 216 BBY-2026-004 619245 5271061 10 -50 276 BBY-2026-005 619143 5271190 0 -50 150 BBY-2026-006 619202 5271268 0 -50 156 BBY-2026-007 619614 5271328 10 -50 153 BBY-2026-008 619615 5271328 190 -50 300 Gesamt 1.554

Die Koordinaten der Bohrlochansatzpunkte sind im UTM-System Zone 18N (UTME = Easting, UTMN = Northing; NAD83 noch zu bestätigen). Alle acht Bohrlöcher wurden mit einer Neigung von -50 Grad gebohrt. Insgesamt: 1.554 m mit acht Bohrlöchern über ein Ost-West-Gebiet von 500 m. Die gemeldeten Abschnitte sind bohrlochabwärts verlaufende (Kern-) Längen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

Die nächsten Schritte

Der Bohrkern wird beprobt und zur Analyse auf mehrere Elemente und Seltenerdmetalle an ein akkreditiertes Labor versandt; die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und gemäß den QA/QC-Protokollen des Unternehmens validiert wurden. Integration der acht Bohrlöcher von Bardy in das geologische Modell zwecks Definition der Orientierung, der Kontinuität und der wahren Mächtigkeit der mineralisierten Pegmatitgänge. Evaluierung eines tieferen Folgebohrlochs bei BBY-2026-006 zur Prüfung der neigungsabwärts verlaufenden Erweiterung, die in der Tiefe offen bleibt. Fortsetzung des geplanten Bohrprogramms im angrenzenden Konzessionsgebiet Blanchette.

Abbildung 2: Syenitischer Pegmatit, Bohrloch BBY-2026-006, 36,30-41,00 m.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und freigegeben. Als leitender Angestellter des Unternehmens gilt Herr McMillan im Sinne des National Instrument 43-101 nicht als vom Unternehmen unabhängig.

Herr McMillan, die qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft. Die Überprüfung umfasste eine Durchsicht der täglichen geologischen Berichte, die von Laurentia Exploration, dem geologischen Felddienstleister des Unternehmens, erstellt wurden und in denen einheitliche diagnostische Merkmale der Seltenerdmineralien in allen Bohrlöchern dokumentiert wurden, darunter Farbe, Kristallform, Szintillometer-Reaktion und geologische Umgebung. Da sich diese Bekanntgabe ausschließlich auf visuelle Bohrkernprotokollierungen und qualitative Feldmessungen stützt, standen keine analytischen (Untersuchungs-)Daten zur Überprüfung zur Verfügung; die qualifizierte Person weist darauf hin, dass visuelle Mineralbestimmungen vorläufig sind und zu ihrer Bestätigung einer Laboranalyse bedürfen.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebene Mineralisierung wurde durch visuelle Untersuchung von Bohrkernen und mithilfe qualitativer Feldmessgeräte identifiziert. Visuelle Identifizierungen sind vorläufiger Natur, von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet und möglicherweise nicht repräsentativ für den Gehalt an Seltenerdelementen im Gestein. Zur Bestätigung der Art und des Gehalts einer Mineralisierung sind Probenahmen und Laboranalysen erforderlich, und das Unternehmen weist darauf hin, dass die auf dem Konzessionsgebiet Bardy beobachtete Mineralisierung nicht zwangsläufig auf eine wirtschaftlich nutzbare Mineralisierung hindeutet. Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Pegmatitintervalle und -mächtigkeiten sind Bohrlochlängen (Kernlängen). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt und werden geschätzt, sobald das geologische Modell mit den verbleibenden Bohrlochdaten aktualisiert wurde.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Assets mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Mineralien spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Konzessionspaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Québec. Die Konzessionsgebiete in Québec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Mineralien aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich", "wird", "plant", "setzt fort" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten "werden", "könnten", "würden" oder "sollten".

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: (i) der Einreichung von Bohrkernen zur Laboranalyse sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts und der Veröffentlichung der Analyseergebnisse (Assays); (ii) der Interpretation der visuellen Beobachtungen bei der Kernprotokollierung, einschließlich des Vorkommens und der Identifizierung von Seltenerdmineralien; (iii) des Potenzials, dass sich der mineralisierte Pegmatit im Bohrloch BBY-2026-006 in die Tiefe fortsetzt; (iv) der Pläne des Unternehmens, sein geologisches Modell zu aktualisieren und Folgebohrungen bei Bardy zu evaluieren; sowie (v) der Fortsetzung der Bohrungen auf dem angrenzenden Konzessionsgebiet Blanchette.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass Analyseergebnisse (Assays) die visuellen Beobachtungen nicht bestätigen; die mit der visuellen Identifizierung von Mineralisierungen verbundene Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit Exploration und Erschließung; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Verzögerungen bei Labor- und Analysearbeiten; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den Dokumenten zur laufenden Offenlegung des Unternehmens erläutert werden, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die Mineralbestimmungen in dieser Pressemitteilung erfolgten durch Vergleich mit öffentlich zugänglichen Referenzfotos der Regierung, die seltenerdhaltige (Neodym-Praseodym) Gesteine aus dem umliegenden Distrikt zeigen. Solche Vergleiche dienen ausschließlich der Mineralbestimmung und lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Mineralisierung oder den Seltenerdgehalt auf dem Konzessionsgebiet Bardy des Unternehmens zu.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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