Der Übernahmekampf um die Commerzbank hat am heutigen Mittwoch eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die italienische Großbank UniCredit teilte mit, sich inzwischen mehr als 44 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert zu haben. Einschließlich bereits bestehender Beteiligungen und Finanzinstrumente kommt das Institut nach eigenen Angaben sogar auf rund 47,6 Prozent und rückt damit so nah an die Kontrolle über Deutschlands zweitgrößte Privatbank heran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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