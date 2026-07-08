Die Palantir-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach dem scharfen Rücksetzer bis auf 108,72 US$ konnte der Titel in wenigen Handelstagen um rund +31% zulegen. Damit wurde die kurzfristige Abwärtstrendlinie überwunden und ein erstes Entspannungssignal geliefert. Doch nach dieser dynamischen Erholung rückt nun bereits die nächste Bewährungsprobe näher. Starker Konter der Bullen In der vorangegangenen Analyse stand nach der Abweisung am Widerstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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