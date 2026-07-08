Storm Exploration: Geophysik und Sulfid-Funde enthüllen neues Top-Ziel

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Storm Exploration meldet starke Fortschritte auf dem Gold Standard-Projekt. Neue Geophysik und Sulfidfunde bestätigen ein aussichtsreiches VMS-Ziel, das erstmals durch Bohrungen getestet werden soll.

Storm Exploration (TSXV: STRM / WKN A3D37E) meldet signifikante Explorationsfortschritte auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Gold Standard-Projekt im Nordwesten Ontarios. Neue geophysikalische VLF-EM-Daten haben einen starken Leiter rund 100 Meter unter der Oberfläche bestätigt, der exakt mit einer fünf Kilometer langen VTEM-Anomalie korreliert. Parallel dazu stießen die Geologen an drei Stellen direkt an der Oberfläche auf sulfidische Mineralisierungen, darunter Chalkopyrit. Das Projekt rückt damit als aussichtsreiches Ziel für vulkanogene Massivsulfide (VMS) weiter in den Fokus.



Die detaillierte Auswertung der Messungen zeigt mehrere leitfähige Korridore, deren Signatur in der Tiefe deutlich breiter und stärker wird. Sie fallen präzise mit den geologischen Kontaktbereichen zwischen mafischen und felsischen Vulkaniten zusammen - ein klassisches strukturelles Umfeld für diese Art von Erzkörpern. Die dabei identifizierten Störungszonen deuten zudem auf die entscheidenden Fließwege hin, durch die mineralisierte Fluide aufsteigen konnten.

Abbildung von Sulfidmineralisierung, die mit einer Leitfähigkeitsanomalie auf Gold Standard zusammenfällt; Quelle Storm Exploration

Historische Flachbohrungen aus den 1970er-Jahren trafen in diesem Umfeld zwar bereits auf disseminierte und halbmassive Sulfidmineralisierungen, verfehlten mangels moderner Geophysik den nun scharf definierten Hauptleiter jedoch . Das eigentliche VMS-Ziel im Zentrum der Leitfähigkeitsanomalie ist in der Tiefe somit bis heute noch völlig ungetestet.



Um dieses Potenzial weiter zu konkretisieren, sind die Feldteams bereits auf das Projektgebiet zurückgekehrt. Neben dem Abschluss der geophysikalischen Untersuchungen steht eine systematische Beprobung der oberflächigen Sulfidvorkommen entlang des gesamten Streichens an. Begleitend zu diesen Fortschritten hat das Unternehmen seine Landposition um über 1.600 Hektar auf nunmehr rund 7.600 Hektar erweitert. Die Genehmigung für ein erstes Bohrprogramm, das die durch Geophysik und Oberflächenfunde erhärteten Zielzonen überprüfen soll, ist bereits beantragt. Entsprechende Absichtserklärungen mit den lokalen First Nations zur kooperativen Erschließung des Gebiets liegen vor.

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