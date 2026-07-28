Finanzierung über 2,95 Mio CAD: Storm Exploration kann Bohrprogramm auf Gold Standard starten.

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Storm Exploration sichert 2,95 Mio. CAD. Die Finanzierung ebnet den Weg für die ersten Bohrungen auf dem aussichtsreichen Gold Standard Projekt

Storm Exploration (TSXV: STRM / WKN A3D37E) hat seine zuvor angekündigte Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen und dabei aufgrund der hohen Nachfrage insgesamt 2,95 Millionen CAD eingeworben. Ein wesentlicher Teil der Mittel soll in die bevorstehenden Bohrungen auf dem unternehmenseigenen Gold Standard Project im Nordwesten Ontarios fließen, wo das Unternehmen ein großflächiges VMS-Ziel (Volcanogenic Massive Sulphide) erkundet.

Starke Investorennachfrage ermöglicht fast 3 Mio. CAD Finanzierung

Die nicht vermittelte Privatplatzierung brachte Bruttoerlöse von 2.953.724 CAD ein und war nach Angaben des Unternehmens überzeichnet. Besonders hervorzuheben ist dabei die Platzierung von Charity Flow-Through-Einheiten im Umfang von 1,54 Millionen CAD, die mit einem Aufschlag von 45% gegenüber dem regulären Platzierungspreis ausgegeben wurden. Insgesamt emittierte Storm Exploration 7.070.571 Aktien sowie 3.821.501 Warrants, darunter auch Finder Warrants.

Die Finanzierung setzte sich aus 4.029.143 regulären Einheiten zu einem Preis von 0,35 CAD je Einheit sowie 3.041.428 Charity Flow-Through-Einheiten zu 0,5075 CAD zusammen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Ein vollständiger Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 24. Juli 2028 zum Erwerb einer weiteren Aktie zu 0,50 CAD.

Bohrprogramm auf Gold Standard Project rückt näher

Mit den eingeworbenen Mitteln will Storm Exploration vor allem das 100% unternehmenseigene Gold Standard Project rund 60 Kilometer nördlich von Fort Frances in Ontario vorantreiben. Dort untersucht das Unternehmen ein rund fünf Kilometer langes elektromagnetisches Leitfähigkeitsziel, das bereits Ende der 1960er-Jahre durch historische Bohrungen von Inco Hinweise auf Kupfer- und Zinksulfidmineralisierung lieferte. Die Übersichtskarte auf der ersten Seite der Pressemitteilung verdeutlicht die Ausdehnung des VMS-Ziels sowie die Lage der historischen Bohrungen innerhalb des Projektgebiets.

Storm sieht in dem großflächigen Leitfähigkeitskorridor ein aussichtsreiches Explorationsziel für vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten. Die jetzt gesicherte Finanzierung schafft die Grundlage, das Projekt mit Bohrungen systematisch zu untersuchen.

Mittel fließen auch in weitere Explorationsprojekte

Die Erlöse aus den Flow-Through-Einheiten sollen vollständig in qualifizierte kanadische Explorationsausgaben investiert werden und bis Ende 2026 steuerlich an die Investoren weitergegeben werden. Die Nettoerlöse aus den regulären Einheiten werden neben dem Gold Standard Project auch für die Weiterentwicklung der übrigen Gold- und Basismetallprojekte des Unternehmens im Norden Ontarios sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Storm Exploration konzentriert sich derzeit auf drei großflächige Explorationsprojekte in Nordwest-Ontario: Gold Standard, Keezhik und Attwood. Ziel des Unternehmens ist die Entdeckung wirtschaftlich bedeutender Gold- und Basismetalllagerstätten.

Finanzierung stärkt die Ausgangsposition für die nächste Explorationsphase

Mit dem erfolgreichen Abschluss der überzeichneten Finanzierung verfügt Storm Exploration nun über die finanziellen Mittel, um die nächste Explorationsphase ohne Verzögerung einzuleiten. Insbesondere die geplanten Bohrungen auf dem Gold Standard Project dürften in den kommenden Monaten im Mittelpunkt der Unternehmensaktivitäten stehen und erstmals das Potenzial des großflächigen VMS-Ziels systematisch testen.







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