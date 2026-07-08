Das Bundeskartellamt hat die Übernahmen der Dremio Inc., Dover, USA ("Dremio"), und der Prior Labs GmbH, Freiburg i. B. ("Prior Labs"), durch die SAP SA, Walldorf ("SAP"), jeweils im Vorprüfverfahren freigegeben.



SAP ist das größte deutsche Softwareunternehmen und bietet insbesondere Software für die Planung, Steuerung und Automatisierung von Geschäftsprozessen (sog. ERP-Software) an. Mit den nun freigegebenen Übernahmen ergänzt SAP ihr Angebot im Bereich Datenmanagement und agentische KI sowie ihre Forschung zu KI-basierten Analysemethoden.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts: "Die Organisation und Verwaltung von Daten spielt in Unternehmen eine immer größere Rolle, insbesondere um sie für den Einsatz agentischer KI nutzbar zu machen. Mit den jetzigen Übernahmen ergänzt SAP die Position in den Bereichen Datenmanagement und agentische KI. Dort steht SAP im Wettbewerb mit einigen größeren, überwiegend US-amerikanischen Anbietern. Zwar ist SAP einer der global führenden Anbieter von ERP-Software, im Ergebnis hatten wir aber keine wettbewerblichen Bedenken."



Die Ermittlungen des Bundeskartellamtes haben gezeigt, dass die Zielunternehmen in ihren noch relativ jungen Marktbereichen jeweils im Wettbewerb zu mehreren leistungsfähigen Anbietern stehen. Bei seiner Prüfung hat das Amt aber auch mögliche Auswirkungen auf bereits etablierte Softwaremärkte, insbesondere den ERP-Bereich untersucht, in denen SAP teilweise über starke Marktstellungen verfügt. Für eine Verstärkung der Marktposition von SAP in diesem Bereich - etwa durch eine Bündelung der Produkte der Zielunternehmen mit den Angeboten von SAP - lagen jedoch ebenfalls keine hinreichenden Anhaltspunkte vor, die eine vertiefte Prüfung der Vorhaben gerechtfertigt hätten.



Dremio ist im Bereich Datenmanagement tätig und befasst sich im Kern mit der Nutzbarmachung von unstrukturierten und in unterschiedlichen Formaten vorliegenden Daten ("Data Lake") für verschiedene Anwendungen im Bereich Business Intelligence und KI durch sog. Data Lakehouses. Das 2015 gegründete Startup Dremio hat dafür eine leistungsstarke und effiziente Abfrage-Engine entwickelt. Es verwendet dabei mit Apache Iceberg ein offenes Tabellenformat, das für die Verwaltung großer Datenmengen ausgelegt ist.



Prior Labs ist ein deutsches Startup, das sog. Tabular Foundation Models entwickelt und betreibt. Dabei handelt es sich um vortrainierte KI-Modelle, die strukturierte Tabellendaten verarbeiten und zu Prognosezwecken genutzt werden können. Ihr Vorteil gegenüber klassischen Analysemethoden des maschinellen Lernens liegt darin, dass sie auch ohne individuelles Training und damit universeller und schneller einsetzbar sind. Prior Labs wurde erst 2024 gegründet, zählt aber zu den Pionieren in diesem Bereich.



Beide Zusammenschlüsse wurden vom Bundeskartellamt auf Grundlage der gesetzlichen Regelung zur Transaktionswertschwelle geprüft. Diese begründet die Anmeldepflicht für Zusammenschlüsse, bei denen zu einem Kaufpreis von mehr als 400 Mio. Euro Unternehmen oder Vermögensgegenstände erworben werden, die in Deutschland noch geringe oder keine Umsätze erzielen.





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