Mit Muse Image können andere Nutzer:innen deine öffentlichen Inhalte verwenden und damit ohne deine Erlaubnis neue KI-Remixes erstellen. So kannst du die neue Funktion in den Einstellungen deaktivieren. Meta hat mit Muse Image einen neuen KI-Bildgenerator vorgestellt. Laut einem Blogbeitrag des Unternehmens kann das Tool komplexe Eingabeaufforderungen verstehen und mehrere Fotos nahtlos zu hochwertigen Kreationen zusammenfügen. Wie Gizmodo berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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