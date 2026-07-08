Swipe nach rechts und kauf die Aktie, oder nach links und lehn sie ab. Das ist die legendäre Erfindung von Tinder, der Datingplattform von der Mutter Match Group. Vom Jahrestief bei 28,81 US$ zum jüngsten 52-Wochen-Hoch steht Match Group womöglich am Anfang eines bemerkenswerten Wandels. Zwischen WM-Hype, einem Tinder-Comeback und einem neuen Werbeformat zeichnet sich ein Muster ab, das mehr als nur kurzfristige Euphorie sein könnte. Mehr Fußball, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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