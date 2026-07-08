Nach einer außergewöhnlichen Kursrally in den vergangenen Monaten hat sich die Stimmung im Technologie- und Halbleitersektor zuletzt deutlich eingetrübt. Zahlreiche Aktien aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Halbleiter und Cloud-Infrastruktur mussten teilweise zweistellige Kursverluste hinnehmen. Betroffen waren nicht nur die bekannten Branchenführer wie Nvidia, AMD, Broadcom oder Marvell Technology, sondern auch viele der neuen Börsenlieblinge aus dem KI-Umfeld. Zu ihnen zählt unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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