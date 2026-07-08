In dieser Analyse diskutieren Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Dividendeninvestor Alex Fischer den unaufhaltsamen Boom des Haustiermarktes. Die Branche wächst seit 30 Jahren ununterbrochen - getrieben vom demografischen Wandel und dem Trend, Tiere als vollwertige Familienmitglieder zu betrachten. Doch für Aktionäre birgt der Sektor ein strukturelles Problem: Dominante Giganten wie Mars sind oft in privater Hand und nicht börsennotiert, während bei Mischkonzernen wie Nestlé das lukrative Tierfutter-Geschäft im Gesamtumsatz verwässert wird.
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