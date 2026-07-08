Der Official Intelligent Data Infrastructure Partner baut seine Präsenz bei internationalen Spielen der NFL aus

Die NFL kündigte heute an, dass NetApp (NASDAQ: NTAP), der Global Partner der Liga und Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, wieder als Presenting Partner des NFL-Spiels 2026 in Madrid fungieren wird, bei dem am Sonntag, 8. November, die Atlanta Falcons im Bernabéu-Stadion der Heimspielstätte von Real Madrid C.F. gegen die Cincinnati Bengals antreten werden.

Die Ankündigung eines mehrere Jahre laufenden Engagements baut auf der Rolle von NetApp als Official Intelligent Data Infrastructure Partner und Presenting Partner des ersten NFL-Spiels in Madrid im Jahr 2025 auf und setzt das Engagement des Unternehmens für die internationalen Spiele der Liga fort.

"Wir freuen uns sehr, NetApp einmal mehr als Presenting Partner des NFL-Spiels in Madrid begrüßen zu dürfen", so Rafa De Los Santos, Country Manager von NFL Spain. "Das Spiel im Bernabéu-Stadion im vergangenen Jahr war ein Meilenstein für die NFL in Spanien, und da mit den Falcons und den Bengals im November dieses Jahres zwei der spannendsten Teams des Footballs nach Madrid kommen, freuen wir uns sehr, unseren Fans in Zusammenarbeit mit NetApp ein weiteres unvergessliches Erlebnis zu bieten."

"Football-Fans wünschen sich ein rundum großartiges Erlebnis, ganz gleich, ob ihre Mannschaft im Heimstadion oder auf einem anderen Kontinent spielt", so César Cernuda, President von NetApp. "Der Schlüssel hierfür sind intelligente Daten, die unabhängig vom Austragungsort des Spiels zugänglich, geschützt und schnell verfügbar sind. NetzApp unterstützt die NFL im Zuge des Ausbaus ihrer internationalen Präsenz beim Aufbau einer Dateninfrastruktur, die den hohen Standards der NFL gerecht wird."

NetApp wurde im April 2025 zum Official Intelligent Data Infrastructure Partner der NFL ernannt, der gemeinsam mit der Liga daran arbeitet, deren Daten mithilfe einer leistungsstarken und sicheren Infrastruktur intelligent zu nutzen. Das Unternehmen nimmt zudem eine aktive Rolle bei den internationalen Spielen der NFL ein, unter anderem als Presenting Partner der NFL London Games. Die NFL schenkt NetApp ihr Vertrauen beim Aufbau und der Implementierung einer intelligenten Dateninfrastruktur, die den Ligabetrieb unterstützt, einschließlich der Speicherung und Sicherung großer Mengen an Spieltagsvideos von jedem NFL-Spiel.

NetApp wird zudem als Presenting Partner der NFL London Games 2026 auftreten:

4. Spielwoche: Indianapolis Colts gegen Washington Commanders (4. Oktober im Tottenham Hotspur Stadium)

5. Spielwoche: Philadelphia Eagles gegen Jacksonville Jaguars (11. Oktober im Tottenham Hotspur Stadium)

6. Spielwoche: Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars (18. Oktober im Wembley-Stadion)

Das Spiel der NFL 2026 in Madrid ist eines von neun internationalen Spielen in dieser Saison. Die Liga trägt außerdem Spiele in Melbourne, Rio de Janeiro, London, Paris, München und Mexiko-Stadt aus.

Tickets für das NFL-Spiel in Madrid sind an folgenden Terminen erhältlich:

Ab dem 5. Juni Hospitality-Pakete verfügbar

Ab dem 9. Juli Allgemeiner Vorverkauf beginnt

Fans können sich unter nfl.com/Madrid anmelden, um die neuesten Informationen zum Spiel sowie Ticketinformationen zu erhalten. Um über alles rund um die NFL in Spanien auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @nflespana auf Instagram und TikTok

Weitere Informationen zu allen internationalen NFL-Spielen finden Fans unter nfl.com/internationalgames

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Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

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