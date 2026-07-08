Hyperliquid Prognose: ETF-Zuflüsse von $111 Millionen, während Bitcoin-Fonds bluten

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Spot-HYPE-ETFs zogen im Juni 111 Millionen Dollar an frischem Kapital an, während Bitcoin-Spot-ETFs im selben Zeitraum 4,5 Milliarden Dollar verloren. HYPE kletterte seit Januar 2026 um 205 Prozent von rund $25 auf ein Allzeithoch von $76,85 am 16. Juni. Das Protokoll überschritt die Marke von einer Milliarde Dollar Gesamterlös und verarbeitet 200.000 Orders pro Sekunde. Institutionelles Kapital dreht sich in Richtung Token, deren Wert durch echte Gebühreneinnahmen gestützt wird. Grayscales HYPE-ETF mit einer Gebühr von 0,29 Prozent half dabei, die verwalteten Vermögenswerte auf über ein Prozent der Token-Marktkapitalisierung zu bringen. 97 Prozent der Protokollgebühren fliessen in Rückkäufe, die das Angebot mit jedem Trade verknappen. Der Token-Unlock am 6. Juli setzte Coins im Wert von rund 645 Millionen Dollar frei und testete die Absorptionsfähigkeit des Marktes. Die Hyperliquid Prognose zielt auf $95 bis $100 bei einem bestätigten Ausbruch über $76. Dieser Artikel untersucht die Hyperliquid Prognose und einen Presale-Einstieg, der auf die Neubewertung am Listing-Tag setzt.

Hyperliquid Prognose: HYPE-ETFs ziehen Kapital, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds Abflüsse verzeichnen

Spot-HYPE-ETFs verzeichneten bis Ende Juni Nettozuflüsse von 111 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs laut CryptoNews ihren schlechtesten Abflussmonat aller Zeiten erlebten. Bitwise lancierte einen HYPE-Staking-ETP an der Deutschen Börse Xetra im April und folgte im Mai mit einem Spot-HYPE-ETF. Grayscale brachte seinen HYPG-ETF mit einer Gebühr von 0,29 Prozent auf den Markt.

Die drei neu lancierten Hyperliquid-ETFs sammelten insgesamt fast 172 Millionen Dollar an Nettozuflüssen seit ihrem Start im Mai ein. Matt Hougan von Bitwise bezeichnete HYPE mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 als unterbewertet und verwies darauf, dass Robinhood mit dem 37-Fachen bewertet wird.

HYPE handelt am 8. Juli bei rund $71 und liegt damit nur acht Prozent unter dem Allzeithoch von $76,85 laut CoinMarketCap. Das Protokoll hat mehr als eine Milliarde Dollar an Gesamterlösen generiert und verarbeitet rund 200.000 Orders pro Sekunde. Im ersten Quartal 2026 wickelte Hyperliquid ein Handelsvolumen von 492,7 Milliarden Dollar ab. 97 bis 99 Prozent der Protokollerlöse fliessen in tägliche HYPE-Rückkäufe, die konstanten Kaufdruck erzeugen. Am 6. Juli ging die südafrikanische Börse VALR mit über 200 Perpetual-Märkten live, die direkt auf Hyperliquids On-Chain-Liquidität zugreifen. Diese Integration verbindet zentralisierte Nutzer mit dezentraler Liquidität und erweitert die Reichweite des Protokolls.

Der Tageschart zeigt eine Cup-and-Handle-Formation, und ein bestätigter Ausbruch über $76 würde den Weg in Richtung $95 bis $100 öffnen. Arthur Hayes setzte ein Kursziel von $150 bis August 2026 und verwies auf das 97-Prozent-Rückkaufmodell. Multicoin Capital prognostiziert $319 bis 2028 auf Basis der Entwicklung zur Multi-Asset-Handelsplattform. Die Unterstützung liegt bei $65 und der Widerstand konzentriert sich um die $76-Marke. Die Hyperliquid Prognose wird von starken Fundamentaldaten getragen, doch bei einer Marktkapitalisierung von 17 Milliarden Dollar setzen die grössten prozentualen Zugewinne einen Ausbruch voraus und keinen Einstieg auf Bodenniveau.

Pepeto: Der gebührenfreie Trading-Hub mit einem ehemaligen Binance-Experten im Team

Die Frage nach dem optimalen Einstiegspunkt trennt Anleger, die auf gelistete Coins setzen, von denen, die Presale-Bewertungen bevorzugen. Die Hyperliquid Prognose bestätigt die Stärke von HYPE, doch der Weg von $71 zu $100 erfordert einen Ausbruch auf Marktkapitalisierungsniveau. Pepeto setzt an einem anderen Punkt an und bietet Presale-Preise, die erst am Listing-Tag durch den Markt neu bewertet werden.

Pepeto wurde als vollständiger Trading-Hub konzipiert, dessen Werkzeuge vor und nach dem Listing funktionieren. Der Presale hat über 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die diesen Einstieg gewählt haben, während der breitere Markt unter Verkaufsdruck stand. Die Pepeto-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Transfergebühren, sodass Kapital zu null Kosten zwischen Chains bewegt werden kann. Ein Risk-Scorer prüft jeden Vertrag und markiert Probleme, bevor Kapital investiert wird, und gibt Anlegern damit eine Schutzschicht, die die meisten Meme-Coins nicht bieten.

Die Sicherheit des gesamten Projekts wird dadurch gewährleistet, dass SolidProof die vollständige Codebasis geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. Das feste Gesamtangebot von 420 Billionen Token sperrt die Gesamtzahl, sodass nach dem Handelsstart keine neuen Token hinzukommen können. Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklungsteam bringt direktes Börsenwissen in ein Projekt ein, das sich der Listing-Phase nähert, und die erwartete Binance-Listung bildet den Katalysator, der Pepeto von Token trennt, die auf Börsenaufmerksamkeit warten.

Die offizielle Pepeto-Website verfolgt den Presale-Fortschritt in Echtzeit und zeigt, dass jede Phase schneller gefüllt wird als die vorherige. Bei einem Preis von $0,0000001871 liegt der Einstieg noch auf Presale-Niveau, dem niedrigsten Punkt, bevor das Listing die erste Börsenbewertung festlegt. Jede neue Listung auf PepetoSwap nach dem Start erzeugt dauerhaftes Volumen, das durch den Trading-Hub zurückfliesst und Nachfrage schafft, die mit jedem Paar wächst.

Hyperliquid Prognose Juli 2026

HYPE handelt bei rund $71 nach einem Anstieg von 205 Prozent seit Januar 2026 und liegt knapp unter dem Allzeithoch von $76,85. Der Tageschart zeigt eine Cup-and-Handle-Formation mit einem benötigten Ausbruch über $76, um den Weg in Richtung $95 bis $100 zu öffnen. Hayes setzt $150 bis August 2026 als Ziel, gestützt auf das Rückkaufmodell, das 97 Prozent der Gebühren in Käufe umwandelt. Multicoin Capital prognostiziert $319 bis 2028 auf Basis der Entwicklung zur Multi-Asset-Plattform. Die Unterstützung liegt bei $65 und der Widerstand konzentriert sich um $76.

Der Token-Unlock am 6. Juli setzte 9,92 Millionen HYPE im Wert von rund 700 Millionen Dollar frei, die der Markt absorbieren muss. Der RSI bei 61,96 signalisiert neutrales Territorium ohne Überkauf oder Überverkauf. Spot-HYPE-ETFs zogen am 6. Juli weitere 8,4 Millionen Dollar an Zuflüssen an, was anhaltende institutionelle Nachfrage bestätigt. Die Hyperliquid Prognose wird von einer Milliarde Dollar Erlösen, ETF-Zuflüssen und einem Rückkaufsystem gestützt, das Gebühren direkt in Kaufdruck umwandelt. Doch die Marktkapitalisierung von 17 Milliarden Dollar bedeutet, dass die grössten prozentualen Zugewinne einen Ausbruch erfordern und keinen Einstieg auf Bodenniveau.

Die Bewertung mit dem 14-Fachen der Gewinne liegt unter der von Robinhood und Interactive Brokers, was Analysten als Signal für Unterbewertung werten. Für Anleger, die auf prozentuale Vervielfachung setzen, bleibt die Frage, ob ein Anstieg von $71 auf $100 die gewünschte Rendite liefert. Die Hyperliquid Prognose bestätigt eine starke Position, doch die Mathematik einer Milliardenbewertung begrenzt den prozentualen Spielraum von diesem Niveau aus. Presale-Einstiege vor dem Listing-Tag operieren auf einer anderen Berechnungsgrundlage. Die Hyperliquid Prognose verdient Aufmerksamkeit, doch die grössten Multiplikatoren entstehen dort, wo der erste Börsenkurs noch nicht existiert.

Fazit

Die Hyperliquid Prognose wird gestützt von einer Milliarde Dollar Erlösen, ETF-Zuflüssen und einem Rückkaufsystem, das Gebühren in Kaufdruck umwandelt. PEPE hat gezeigt, was geschieht, wenn der richtige Einstieg auf den richtigen Moment trifft. Dasselbe Muster zeichnet sich bei Pepeto ab, wo ein ehemaliger Binance-Experte das Projekt leitet und die erwartete Binance-Listung als Katalysator bevorsteht. Wer den Presale heute betritt, handelt nach dem Muster, bevor es sich wiederholt. Das Fenster, das der Presale bietet, schliesst sich mit dem Listing-Tag. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die Presale-Phase, die der Listing-Tag für immer eliminiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was ist die Hyperliquid Prognose für 2026?

Die Hyperliquid Prognose zielt auf einen Ausbruch über $76,85 in Richtung $95 bis $100, sofern Volumen und Kaufdruck die Bewegung stützen. Hayes prognostiziert $150 bis August, und die Cup-and-Handle-Formation im Tageschart bestätigt das technische Setup.

Warum schauen Anleger auf Pepeto statt auf gelistete Token?

HYPE trägt eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden Dollar mit starker institutioneller Unterstützung, doch der Pepeto-Presale bietet einen Einstieg auf Bodenniveau, den der Listing-Tag neu bewertet. PepetoSwap wickelt Trades zu null Gebühren ab, SolidProof hat die gesamte Codebasis verifiziert, und die erwartete Binance-Listung bildet den Katalysator. Alle Details zum Presale sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com verfügbar.