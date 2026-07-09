Bitcoin Prognose im Juli 2026 nach Citis Kürzung auf 82.000 Dollar und dem größten Strategy-Verkauf

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Bitcoin notiert am 8. Juli 2026 bei rund 63.000 Dollar, nachdem der Juni mit einem Verlust von über 20 Prozent den schlimmsten Monat seit dem Start der Spot-ETFs markierte. Citigroup senkte das 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar und wurde erstmals seit 2022 zum Nettoverkäufer. Die ETF-Zuflüsse drehten am 3. Juli mit 221 Millionen Dollar ins Plus. Die Bitcoin Prognose bewegt sich zwischen Rekordabflüssen und massiver Wal-Akkumulation. Wer bestimmt die Richtung für den Rest des Jahres?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Rekordabflüssen und massiver Wal-Akkumulation

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni 2026 Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten damit einen neuen Negativrekord seit ihrer Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Die 13-tägige Abflussserie drückte die kumulierten ETF-Zuflüsse für das Gesamtjahr 2026 erstmals ins Negative. Citigroup senkte daraufhin das 12-Monats-Kursziel auf 82.000 Dollar und nannte die eingebrochene ETF-Nachfrage als Hauptgrund für die Korrektur der Bitcoin Prognose, wie wallstreetONLINE berichtete. Laut Citi erklärt die ETF-Nachfrage rund 45 Prozent der wöchentlichen Preisbewegungen bei BTC.

Strategy bestätigte den Verkauf von 3.588 BTC zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli für rund 216 Millionen Dollar, wie finanzen.net meldete. Die Bestände sinken damit auf 843.775 BTC bei einem Durchschnittskaufpreis von 74.476 Dollar. Bernstein hält trotz des Rückgangs sein Jahresendziel von 150.000 Dollar aufrecht. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 löste einen Short Squeeze aus. Gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar wurden liquidiert, und BTC sprang am 4. Juli über 63.000 Dollar.

ETF-Zuflüsse drehten am selben Tag mit 221 Millionen Dollar ins Positive und lieferten den ersten konstruktiven Datenpunkt für die Bitcoin Prognose seit Wochen. Wale akkumulierten über 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel für die Bitcoin Prognose im Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Metaplanet baute seinen Bestand auf 43.000 BTC aus. Fed-Chef Warsh signalisierte beim EZB-Forum in Sintra gesunkene Inflationsrisiken. Bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung braucht BTC Hunderte Milliarden für eine Verdopplung, und diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit einer anderen Ausgangslage.

Pepeto baut eine Handelsinfrastruktur mit gebührenfreier Bridge und erwartetem Binance-Listing

Die Bitcoin Prognose zeigt begrenzten Spielraum bei einem Token mit 1,3 Billionen Dollar Bewertung, und genau diese Grenze öffnet den Blick auf Projekte, die den Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis auf einer anderen Ebene bieten. Während BTC-Anleger auf Prozentpunkte im zweistelligen Bereich warten, baut Pepeto eine Handelsinfrastruktur auf, die unabhängig vom Bitcoin-Kurs funktioniert.

Ein Pepe-Mitgründer, der das Modell bereits bei einem 11-Milliarden-Dollar-Projekt bewiesen hat, steht hinter Pepeto. Das Herzstück bildet eine Cross-Chain Bridge, die Vermögenswerte zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Gebühren bewegt und Nutzern ermöglicht, Token über Blockchain-Grenzen hinweg zu transferieren. PepetoSwap ergänzt die Infrastruktur als Handelsumgebung mit niedrigen Kosten und Schutz vor automatisierten Bots, die regulären Käufern den Zugang zu frühen Token-Einführungen erschweren.

PEPE explodierte innerhalb weniger Wochen um Tausende Prozent und verblüffte den gesamten Markt. Doch nach der ersten Welle zeigte sich, was fehlte, denn ohne Produkte oder Infrastruktur wurde das Halten der Gewinne zu einem Problem ohne Lösung. Pepeto wählt den entgegengesetzten Weg und liefert funktionierende Werkzeuge vor dem Listing statt nach dem Hype. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Integrität jeder Funktion bestätigt, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde.

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der Fear and Greed Index bei extremer Angst stand. Das erwartete Binance-Listing markiert den Moment, in dem der feste Einstieg endet und der offene Markt einen neuen Kurs schreibt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Stand und alle Werkzeuge, die bereits zugänglich sind. Der Abstand zwischen einem gesicherten Einstieg und dem Listing-Kurs liefert die Chance, die ein Token über 63.000 Dollar in diesem Zeitrahmen nicht bieten kann.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine Erholung von 57.950 auf 63.000 Dollar, doch bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung bleibt der Weg zur Verdopplung lang. PEPE zeigte, dass frühe Käufe die Ausgangslage eines Portfolios verändern, doch ohne Werkzeuge verschwand der Gewinn. Pepeto verbindet Meme-Energie mit funktionierender Handelsinfrastruktur und einem von SolidProof geprüften Vertragswerk. Über 10 Millionen Dollar an Kapital während extremer Angst zeigen, dass die Überzeugung nicht von der Stimmung abhängt. Das Binance-Listing rückt näher, und der Presale-Preis existiert nur bis zu diesem Moment.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC handelt bei rund 63.000 Dollar nach einer Erholung vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar, und das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster Katalysator für die Bitcoin Prognose.

Warum sammelt Pepeto Kapital während des Marktausverkaufs?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, weil die Cross-Chain Bridge, PepetoSwap und das von SolidProof auditierte Vertragswerk Anlegern einen funktionierenden Einstieg bieten. Alle Details finden Sie auf pepetocoin.com und auf der offiziellen Pepeto-Website.