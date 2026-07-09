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ADA legte innerhalb von sieben Tagen 24 Prozent zu und übertraf damit Ethereum und Solana in der stärksten Wochenrally seit Monaten. Die Cardano Prognose rückt wieder in den Fokus, weil Node 9.0.0 am 6. Juli als letzter Checkpoint vor der Van Rossem Hard Fork veröffentlicht wurde. Im Derivatemarkt fiel das Open Interest laut CoinGlass um 8 Prozent auf 434 Millionen Dollar. Die Van Rossem Fork Ende Juli könnte die technische Richtung des Sommers vorgeben. Hält die Erholung oder folgt ein erneuter Test des Juni-Tiefs bei 0,14 Dollar?

Cardano Prognose zwischen Derivate-Abbau und Van Rossem Hard Fork

ADA wird bei rund 0,18 Dollar gehandelt nach einem Rückgang von 3,5 Prozent in 24 Stunden, wie CryptoNews berichtet. Der Kurs testete Anfang Juli die Marke von 0,14 Dollar und erholte sich um mehr als 24 Prozent laut CoinGecko. Die Cardano Prognose gewann durch diese Rally wieder Aufmerksamkeit. CoinGlass-Daten zeigen einen Rückgang des Futures Open Interest um 8 Prozent auf 434 Millionen Dollar in einem einzigen Tag. Die Funding Rate fiel von 0,0093 auf 0,0029 Prozent, und Trader zahlen keinen Aufschlag mehr für ADA-Long-Positionen.

Long-Liquidationen machten 1,26 Millionen der insgesamt 1,66 Millionen Dollar an Abwicklungen aus und bestätigen den Abbau gehebelter Positionen. Die Cardano Prognose wird durch Whale-Daten ergänzt, denn Kohorten mit 100 Millionen bis 1 Milliarde ADA verharren bei 2,53 Milliarden ADA ohne neues Kaufsignal. Für die Cardano Prognose ist die Marktkapitalisierung von 6,68 Milliarden Dollar auf Rang 15 ein entscheidender Faktor. Das Handelsvolumen erreichte in den letzten 24 Stunden 431 Millionen Dollar, was einen Anstieg gegenüber der Vorwoche darstellt.

Node 9.0.0 erschien am 6. Juli als finaler Schritt vor der Van Rossem Hard Fork, die Protocol Version 11 mit neuen Plutus-Funktionen und kryptografischen Werkzeugen auf die Mainnet-Ebene bringt. Der Ouroboros Leios Testnet ging am 23. Juni live und testet einen Durchsatz von über 1.000 Transaktionen pro Sekunde als größtes Skalierungsupgrade seit Shelley. Die Cardano Prognose bekommt am 9. August einen weiteren Impuls, wenn die SEC-Prüfung für einen Spot-ADA-ETF beginnt und Grayscale seinen Antrag vorantreibt. Die Cardano Prognose hängt kurzfristig von klaren technischen Marken ab.

Die Cardano Prognose zeigt Support bei 0,14 Dollar und Widerstand bei 0,19 bis 0,20 Dollar. Der 50-Tage-EMA bei 0,1861 Dollar muss per Tagesschluss zurückerobert werden. Im bullischen Fall öffnet die Cardano Prognose den Weg in Richtung 0,25 Dollar. Wenn ein Large Cap konsolidiert, bewegt sich Kapital in Richtung Projekte mit einem anderen Renditeprofil.

Pepeto verbindet Blockchains per Bridge, während die Cardano Prognose auf Bestätigung wartet

Die Cardano Prognose zeigt technische Stärke, doch bei 6,68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sieht die Renditerechnung anders aus als bei einem Presale vor der ersten Börsennotierung. Pepeto betreibt eine Cross-Chain Bridge, die Token zwischen Blockchains transferiert, ohne dass dem Nutzer Kosten entstehen. Dieses Werkzeug ist auf der offiziellen Pepeto-Website bereits im Einsatz und verbindet verschiedene Netzwerke über eine einzige Plattform.

PepetoSwap ergänzt die Bridge als Handelsplattform mit null Transaktionsgebühren und gibt Nutzern direkten Zugang zu einem funktionierenden Tauschsystem. Der Mitgründer des ursprünglichen PEPE-Tokens steht hinter dem Projekt und brachte diesen mit 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, was die Cardano Prognose für ADA-Halter in einen neuen Kontext setzt. Pepeto nutzt dieselbe Angebotsstruktur und liefert im Gegensatz zum Original funktionierende Werkzeuge noch vor der Börsennotierung.

Im Presale flossen mehr als 10 Millionen Dollar zusammen, während der breitere Markt in extremer Angst verharrte und viele Anleger abseits standen. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Presale-Start durch das unabhängige Prüfinstitut SolidProof einer vollständigen Sicherheitsüberprüfung unterzogen und als vertrauenswürdig bestätigt. Die erwartete Binance-Notierung gibt jedem Halter einen definierten Moment, ab dem die feste Presale-Phase endet und der Markt einen neuen Wert festlegt. Die Cardano Prognose zeigt Potenzial bei ADA, aber die Cardano Prognose ändert nichts daran, dass der Presale-Einstieg bei Pepeto die Renditemathematik bietet, die ein Token mit voller Börsenbewertung nicht liefern kann.

Das Zeitfenster verengt sich mit jedem Tag, an dem die Notierung näher rückt, und die Cardano Prognose kann diesen Einstieg nicht ersetzen. Die Cardano Prognose motiviert Anleger zum Handeln, und wer sich heute positioniert, sichert sich den Preis, der nach dem Listing nicht mehr zur Verfügung steht. Genau dieser Unterschied trennt die Positionen, die Ergebnisse erzielen, von denen, die danach den Einstieg bedauern.

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Fazit

Die Cardano Prognose hängt von der Van Rossem Fork Ende Juli und dem ETF-Fenster ab August ab. ADA zeigt technische Stärke, doch die Cardano Prognose wird durch die Marktkapitalisierung von 6,68 Milliarden Dollar im Vervielfacher begrenzt. Pepeto bietet eine andere Renditerechnung mit dem Presale-Einstieg vor einer erwarteten Binance-Notierung, und Bridge, Exchange und das SolidProof-Audit heben den Token von reiner Spekulation ab. Der Mitgründer hat die Formel mit dem Original-PEPE bereits bewiesen. Das Presale-Fenster endet mit der Notierung, und wer diesen Moment verpasst, blickt dem Einstieg hinterher, den andere vor ihm genutzt haben.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Cardano Prognose für Juli 2026?

ADA notiert bei rund 0,18 Dollar mit Support bei 0,14 Dollar und Widerstand bei 0,20 Dollar. Die Van Rossem Hard Fork Ende Juli und ein möglicher Spot-ETF ab August könnten die nächste Kursbewegung der Cardano Prognose auslösen.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto liefert eine funktionierende Handelsplattform ohne Gebühren, eine Cross-Chain Bridge und ein vollständiges SolidProof-Audit vor der erwarteten Börsennotierung. Alle Werkzeuge sind auf pepetocoin.com bereits aktiv und einsatzbereit.