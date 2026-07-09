Strategische Transformation...: Gold, Silber, Kupfer, Zink: Dieser Deal zündet den Rohstoff-Turbo!

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Vom Silberprojekt zum Multi-Metall-Player: Mit Kidd kommen Kupfer, Zink und Silber ins Spiel - und damit neue Chancen im boomenden Markt für kritische Mineralien.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Mining Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Mining Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 09. Juli 2026, 5:31 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber bekamen zuletzt neuen Rückenwind: schwächere US-Arbeitsmarktdaten, ein zeitweise nachgebender Ölpreis und ein schwächerer US-Dollar nahmen etwas Druck von den Zinserwartungen. Für Edelmetalle ist genau diese Mischung wichtig, weil geringere Zinssorgen die Opportunitätskosten von Gold und Silber senken können.

Der CME FedWatch Tool zeigte zuletzt eine spürbar geringere Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt nach oben als Ende Juni. Diese allerdings aus Fed-Funds-Futures abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten sind Momentaufnahmen und können sich kurzfristig wieder ändern.

Zusätzliche Unterstützung lieferte der schwächere US-Dollar: Für Käufer außerhalb des Dollarraums werden Gold und Silber dadurch rechnerisch günstiger.

Noch wichtiger sind die strukturellen Treiber. Beim Gold bleiben die Zentralbanken ein starkes Argument: Nach einem schwächeren März stockten sie ihre Bestände im Mai 2026 laut World Gold Council netto um 41 Tonnen auf.

Zentralbanken bleiben auf Kurs:

Daten-Quelle: World Gold Council; Eigene Darstellung

Bei Silber stützt die Doppelrolle als Investmentvehikel und Industriemetall. Selbst wenn die Photovoltaik-Nachfrage 2026 laut Prognosen schwächer ausfällt, bleibt der Markt angespannt: Die Minenproduktion stagniert, während die Investmentnachfrage von sinkenden Zinssorgen, geopolitischen Spannungen und Dollarbewegungen profitieren kann. Für 2026 wird damit das sechste Defizitjahr in Folge erwartet - mit einer prognostizierten Lücke von rund 46 Mio. Unzen.

Quelle: Mining Visuals

In dieses Umfeld hinein positioniert sich Discovery Mining (WKN: A3CM15) deutlich breiter. Die Umbenennung von Discovery Silver zu Discovery Mining beschreibt den strategischen Kern: Aus dem früheren Silberprojektentwickler wird ein nordamerikanischer Multi-Metall-Player mit Goldproduktion, Silberentwicklung und zusätzlichem Engagement in Kupfer und Zink.

"Porcupine': der Schritt zum Goldproduzenten!

Den ersten Paukenschlag setzte Discovery am 15. April 2025 mit dem Abschluss der Porcupine-Übernahme von Newmont.

Aus dem bisherigen Silberprojektentwickler wurde damit ein kanadischer Goldproduzent mit mehreren Betrieben im traditionsreichen Timmins-Camp in Ontario. Das Paket umfasst unter anderem die produzierenden Minen "Hoyle Pond' und "Borden'. "Hoyle Pond' brachte seit 1987 rund 4 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich etwa 11 g/t Au hervor und "Borden' produzierte seit 2019 mehr als 600.000 Unzen.

Mit "Pamour', "Hollinger', "Dome' und der "TVZ'-Zone kommen weitere kurz- bis mittelfristige Wachstumsbausteine hinzu. Die zentrale "Dome Mill' und die vorhandene Infrastruktur sind dabei entscheidend, weil sie zusätzliche Fördermengen aus mehreren Quellen aufnehmen können.

Quelle: Discovery Mining

Auch die Exploration bleibt ein Kurstreiber: Die im Februar gemeldeten Treffer auf mehreren "Porcupine'-Zielen unterstreichen, dass der Komplex nicht nur laufende Produktion, sondern auchErweiterungspotenzial bietet.

Quelle: Discovery Mining

"Kidd': Kupfer und Zink kommen neu hinzu!

Anfang März 2026 sicherte sich Discovery von Glencore die "Kidd Creek'-Mine, die "Kidd Metallurgical Site' und ein großes Explorationspaket nördlich von Timmins. Der Abschluss wurde im Juni gemeldet. Der Kaufpreis lag bei 10 Mio. USD - für ein Paket, aus dem in rund sechs Jahrzehnten mehr als 772 Mio. Pfund Kupfer, 2,1 Mrd. Pfund Zink und 400 Mio. Unzen Silber gefördert wurden.

Für den Rest des Jahres 2026 erwartet Discovery (WKN: A3CM15) aus "Kidd' eine Produktion von 10.000 bis 15.000 Tonnen Zink, 5.000 bis 7.000 Tonnen Kupfer und rund 0,4 Mio. Unzen Silber. Parallel prüft das Unternehmen Optionen, die ursprünglich von Glencore geplante Schließung Ende 2026 hinauszuschieben. Dafür sind technische Studien und Bohrprogramme vorgesehen.

Der zweite Wert der Übernahme liegt in den Synergien: Die "Kidd Metallurgical Site' ist eine große, vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage mit vier unabhängigen Linien und bestehender Infrastruktur. Genau diese Infrastruktur kann für den Ausbau der Timmins-Strategie wichtig werden.

Quelle: Discovery Mining

Discovery verfolgt laut eigenen Angaben die Vision, die Goldproduktion im "Timmins'-Camp perspektivisch auf mehr als 500.000 Unzen pro Jahr zu steigern. Von der bisherigen 2026er Guidance für Porcupine von 260.000 bis 300.000 Unzen wäre das ein deutlicher Wachstumsschritt- vorausgesetzt, Studien, Investitionen und operative Umsetzung verlaufen erfolgreich.

Zudem kann die Nähe von "Kidd Met' zu "Hoyle Pond', "Pamour' und "TVZ'- Logistikkosten senkenund künftige Erweiterungen unterstützen. Aus dem Oberflächenbereich von "Kidd Met' ergeben sich außerdem mögliche Ansatzpunkte für Exploration und Erweiterungsarbeiten.

Quelle: Discovery Mining

Parallel laufen Studien für einen neuen konventionellen Goldverarbeitungskreislauf bei "Kidd Met'. Ziel ist eine Kapazität, die zusätzliche Fördermengen aus "Hoyle Pond' und "Pamour' verarbeiten kann.

Quelle: Discovery Mining

Kurz gesagt: Discovery (WKN: A3CM15) besitzt nun ein Portfolio aus produzierenden Goldminen, einem großen Silberprojekt und zusätzlicher Kupfer-, Zink- und Silberproduktion aus "Kidd'. Damit ist die Transformation vom einstigen "Cordero'-Silberentwickler zum diversifizierten Multi-Asset-Unternehmen deutlich sichtbar.

Zusätzlich ging mit Kidd Creek Timber Ltd. ein großes Explorationspaket nördlich von Timminsüber, das weiteres Such- und Erweiterungspotenzial eröffnet.

Management: operative Erfahrung für Timmins!

Mit der "Kidd'-Übernahme holte Discovery gezielt Erfahrung ins Führungsteam: Dawid Myburghwurde Senior Vice President für den Timmins-Betrieb. Er leitete zuvor die "Kidd Operations' bei Glencore. Harold Bird übernimmt als Vice President Mineral Processing und bringt Erfahrung aus der "Kidd'-Aufbereitungsanlage mit. Gertjan Bekkers verantwortet technische Dienstleistungen; er arbeitete unter anderem für Torex Gold, Newmonts "Porcupine Operations' und Glencore.

Fazit:

Discovery Mining (WKN: A3CM15) hat mit "Porcupine' und "Kidd' in kurzer Zeit einen bemerkenswerten strategischen Sprung vollzogen: vom Silberentwickler zum diversifizierten Betreiber mit Goldproduktion, Silberentwicklung sowie zusätzlicher Kupfer- und Zinkkomponente.

Besonders spannend ist die Kombination aus laufender Produktion, bestehender Infrastruktur und mehreren Expansionspfaden im Timmins-Camp. Wenn Discovery die angekündigten Studien, Integrationsschritte und Ausbaupläne erfolgreich umsetzt, könnte die "Kidd'-Übernahme weit mehr sein als nur ein Zukauf - sie könnte zum operativen Hebel für den nächsten Wachstumsschritt werden.

Unterm Strich gehört Discovery Mining (WKN: A3CM15) aus unserer Sicht zu den interessanteren Wachstumsgeschichten im nordamerikanischen Edelmetallsektor - mit klarer strategischer Stoßrichtung, aber auch mit den für Rohstoffunternehmen typischen Umsetzungs- und Marktpreisrisiken.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

CME Group FedWatch Tool; World Gold Council; Mining Visuals; Discovery Mining Ltd. Unternehmenspräsentation, Pressemitteilungen und Q1-2026-Unterlagen; Newmont-Pressemitteilung zur Porcupine-Transaktion. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, MD&A, NI 43-101-Reports, Präsentationen und öffentlich zugängliche Marktdaten; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant; wesentliche neue Unternehmens- oder Marktdaten können die Einschätzung verändern. Interessenkonflikte/Vergütung: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long-/Short-Position oder Aktienposition ≥0,5%; Market-Making-/Investmentbanking-Beziehungen: keine bekannt.

Dieser Werbeartikel wurde am 08. Juli 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketingmitteilung/Werbung und keine Finanzanalyse, Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Zwischen Leser und JS Research GmbH/Autor kommt kein Beratungsvertrag zustande.

Auftrag, Vergütung und Interessenkonflikte: Der Beitrag erscheint im Auftrag von Discovery Mining Ltd. bzw. im Rahmen der entgeltlichen Beziehung zwischen SRC swiss resource capital AG und Discovery Mining Ltd.; JS Research GmbH/Autor erhält von SRC eine Vergütung für Erstellung und Verbreitung. Der Beitrag dient auch dazu, die Marktattraktivität des besprochenen Unternehmens zu erhöhen.

Eigene Positionen: Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte, JS Research GmbH und deren Mitarbeiter nach eigener Kenntnis keine Aktien von Discovery Mining Ltd. und keine Long- oder Shortposition ≥0,5%. Sie behalten sich jedoch vor, künftig Aktien, Long-/Shortpositionen, Optionen oder Derivate auf die genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Daraus können Interessenkonflikte entstehen.

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