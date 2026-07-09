Zcash Prognose im Juli 2026 nach dem Ironwood-Upgrade und der offenen Vertrauensfrage

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ZEC springt über 10 Prozent und erobert die 480-Dollar-Marke zurück, nachdem der Token wochenlang in einer engen Spanne zwischen 400 und 450 Dollar gehandelt wurde. Im Juni erschütterte die Offenlegung eines vier Jahre alten Bugs im Orchard Shielded Pool das Vertrauen und drückte den Kurs um rund 40 Prozent nach unten. Das Ironwood-Upgrade soll Ende Juli mit formaler Verifikation und unabhängigen Audits die Sicherheit des Netzwerks wiederherstellen. Trotz der Erholung liegt ZEC weiterhin 92 Prozent unter seinem Allzeithoch von 5.942 Dollar. Die Zcash Prognose hängt jetzt an einer einzigen Frage. Kann das Upgrade eine dauerhafte Wende liefern, oder bleibt die Vertrauensfrage unbeantwortet?

Zcash Prognose im Juli 2026 zwischen Ironwood-Upgrade und dem Kampf um 500 Dollar

ZEC notiert laut CoinMarketCap am 8. Juli bei rund 480 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 8 Milliarden Dollar. Der Token stieg innerhalb von 24 Stunden um mehr als 7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche bereits 23 Prozent zugelegt hatte. Der Kurs hat den 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 380 Dollar zurückerobert und testet jetzt die Zone um 500 Dollar. Die Zcash Prognose hat sich damit von der Panik des Juni-Crashs deutlich erholt, und der Markt richtet den Blick auf das Ende des Monats.

Sicherheitsforscher deckten im Juni eine Schwachstelle im Orchard Shielded Pool auf, die seit 2022 im Code existierte. Der Patch kam innerhalb weniger Tage, und keine Ausnutzung wurde bestätigt, doch der Vertrauensverlust allein drückte den Kurs um rund 40 Prozent. Laut wallstreet-online.de soll das Ironwood-Upgrade Ende Juli die Angebotsintegrität durch formale Verifikation und unabhängige Audits wiederherstellen. Der Turnstile-Mechanismus ermöglicht es jedem Netzwerkteilnehmer, die Gesamtmenge an ZEC zu überprüfen, wenn Nutzer ihre Coins aus dem alten Pool migrieren.

Der AltRank von Zcash kletterte laut CoinPedia auf Platz 6, und 84 Prozent der Social-Media-Stimmung sind bullisch. Die Unterstützung liegt zwischen 356 und 390 Dollar, der nächste Widerstand bei 454 Dollar, und ein Durchbruch über 500 Dollar öffnet den Weg Richtung 620 bis 650 Dollar. Changelly prognostiziert eine Spanne von 376 bis 547 Dollar für 2026. Über 30 Prozent des gesamten ZEC-Angebots liegen jetzt in Shielded Pools, ein Allzeithoch, das trotz des Bugs auf wachsendes Vertrauen in Privacy hindeutet.

Die Zcash Prognose bleibt eng an den Erfolg des Ironwood-Upgrades gebunden, und die EU-Regulierung zur Pflicht-Delistung von Privacy-Coins bis Juli 2027 stellt ein weiteres Risiko dar. Solange Volatilität Privacy-Token trifft, suchen Anleger nach Einstiegen, deren Preis nicht von der nächsten Schlagzeile abhängt.

Pepeto bietet einen Risiko-Scorer und eine Bridge für den Presale-Einstieg

Während die Vertrauensfrage bei ZEC offen bleibt, hält ein Presale-Projekt seinen Einstiegspreis unabhängig von der Marktbewegung. Pepeto bietet eine Struktur, bei der das Listing-Ereignis die erste Rendite definiert und die tägliche Volatilität eines bereits gelisteten Tokens keine Rolle spielt. In einer Phase, in der Privacy-Coins von einer einzigen Upgrade-Entscheidung abhängen, schafft ein fester Presale-Preis eine andere Art von Sicherheit. Das Kapital, das in den Presale fließt, reagiert nicht auf Schlagzeilen, sondern positioniert sich vor dem erwarteten Handelsbeginn.

Der Risiko-Scorer von Pepeto bewertet jede Position, bevor Kapital gebunden wird, und erkennt Betrugsversuche und Fallen, die Wallets auf unverifizierten Chains leeren. Ein Anleger, der wissen will, ob ein Vertrag sicher ist, bekommt diese Einschätzung vor dem Einstieg und nicht erst danach. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token über verschiedene Blockchains ohne Gebühren, sodass Halter beim Umschichten keinen Wert an Gaskosten verlieren. Diese Werkzeuge funktionieren bereits vollständig, während die öffentliche Handelsplattform auf das erwartete Listing vorbereitet wird. Jede Funktion ging vor dem Presale live, und genau das unterscheidet diesen Einstieg von einem Chart, den die Zcash Prognose erst noch bestätigen muss.

SolidProof führte eine lückenlose Codeprüfung durch und gab den Vertrag frei, bevor die erste Wallet am Presale teilnehmen konnte. Ein ehemaliger Binance-Experte steht hinter dem Projekt, und der Presale zog bisher Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar an, obwohl der breitere Markt von Angst geprägt ist. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token ist im Vertrag verankert und kann nicht erweitert werden. Die Zcash Prognose mag auf eine Erholung deuten, doch der Presale-Einstieg gibt Anlegern die Möglichkeit, sich vor dem erwarteten Listing zu positionieren, bevor der öffentliche Preis geschrieben wird.

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Fazit

Die Zcash Prognose könnte sich mit dem Ironwood-Upgrade verbessern, doch der Markt kann jede Position jederzeit in beide Richtungen bewegen. Privacy-Coins tragen ein besonderes Risiko, weil regulatorische Entscheidungen den Kurs über Nacht verändern können. Pepeto verbindet einen Risiko-Scorer mit einer gebührenfreien Bridge, und die SolidProof-Prüfung gibt dem Einstieg ein verifiziertes Fundament. In volatilen Phasen fließt Kapital bevorzugt in Projekte, bei denen das Listing-Ereignis den Wert bestimmt und nicht die nächste Nachrichtenlage. Jede neue Wallet verkleinert das Presale-Angebot, und wer heute einsteigt, nutzt den Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Preis, bevor er sich für immer schließt.

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Häufig gestellte Fragen

Was beeinflusst die Zcash Prognose im Juli 2026?

Das Ironwood-Upgrade Ende Juli zielt auf die Wiederherstellung des Vertrauens nach dem Orchard-Bug, der ZEC im Juni um rund 40 Prozent abstürzen ließ. Die Unterstützung liegt bei 356 Dollar und der Widerstand bei 500 Dollar.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Zcash Prognose Debatte an?

Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar mit einem Risiko-Scorer und einer Cross-Chain-Bridge zu einem festen Presale-Preis. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.