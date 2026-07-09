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Gabler Group erhält Auftrag von asiatischer Marine für neue Generation sicherheitskritischer Komponenten des Auftriebsregelungssystems



09.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Gabler Group erhält Auftrag von asiatischer Marine für neue Generation sicherheitskritischer Komponenten des Auftriebsregelungssystems

Auftragsvolumen von rund EUR 4,4 Mio.

Projektlaufzeit bis 2031 mit Umsatzrealisierung ab 2027

Neue Produktgeneration eröffnet weiteres Marktpotenzial in internationalen U-Boot-Programmen

Lübeck (Deutschland), 9. Juli 2026 - Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4 , die "Gesellschaft" oder "Gabler"), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat einen Auftrag im Wert von rund EUR 4,4 Mio. für die Lieferung der neuen Generation sicherheitskritischer Komponenten des Auftriebsregelungssystems im Rahmen eines asiatischen U-Boot-Programms erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung von Komponenten für zwei U-Boote. Die Projektlaufzeit erstreckt sich von 2026 bis 2031. Die ersten Umsätze werden ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet.



Ole Johannsen, CSO der Gabler Group: "Der zweite Auftrag für unsere neue Produktgeneration bestätigt nicht nur ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit, sondern unterstreicht auch ihr internationales Marktpotenzial. Mit jedem erfolgreich realisierten Projekt erweitern wir unsere Referenzbasis und schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum im Geschäftsbereich Submarine Systems."



INVESTOR RELATIONS KONTAKT: Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.



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