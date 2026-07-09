Rechenleistung ist das neue Gold und jeder möchte es schürfen. Jetzt hat Sunrun ein neues Projekt gestartet, seinen Teil vom Kuchen der KI-Infrastruktur abzubekommen. Die Amerikaner wollen nicht ein großes Rechenzentrum bauen, sondern eine große Rechenleistung aus vielen kleinen Compute-Nodes generieren. Klingt verrückt, könnte aber eine neue Erlösquelle werden. Sunrun möchte sich ein neues Geschäftsfeld erschließen. Der Solaranbieter plant auch zum KI-Infrastruktur-Player zu werden. Die Amerikaner haben dafür ein Pilotprogramm für verteilte KI-Rechenleistung gestartet und wollen damit in den Markt für verteiltes Edge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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