Ab 2028 will Sony Playstation-Spiele nicht mehr auf Disc anbieten. Für Fans kam das überraschend. Der ehemalige Nintendo-Präsident Satoru Iwata hat die Entwicklung dagegen ziemlich präzise vorhergesagt - vor 17 Jahren. Mit einer Ankündigung hat Sony ziemlich viele Playstation-Fans aufgebracht: Ab 2028 gibt es keine Spiele mehr auf Disc zu kaufen. Spätestens für die Playstation 6 wird der Download aus dem Sony-Store also alternativlos. Das hat Folgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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