© Foto: Jens Büttner - dpaDie Anteile des Windkraftanlagenherstellers gehören am Donnerstag zu den Top-Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Dafür gibt es einen guten Grund! Erholungsversuch trotz neuer Luftangriffe - Nordex stark Nach einem ganz schwachen Mittwoch zeigen sich die weltweiten Aktienmärkte am Donnerstag etwas erholt. Zwar kam es in der Nacht zu neuen Luftangriffen auf den Iran, doch der scheint die Füße bislang still zu halten und nicht weiter zu eskalieren. Gegenüber den gestrigen Tageshochs sinkende Ölpreise sind die Folge, was Wertpapiere stützt. Zu den Top-Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehört neben Halbleiterwerten, die von einer starken Vorgabe der Nvidia-Aktie am Vortag profitieren, auch die …
Enthaltene Werte: DE000A0D6554Den vollständigen Artikel lesen
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