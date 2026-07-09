Das Biotech-Startup ALP Bio hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um Arzneimittelentwicklern dabei zu helfen, immunbedingte Risiken bereits in frühen Entwicklungsphasen zu erkennen. Durch die Kombination menschlicher Immungewebemodelle mit künstlicher Intelligenz will das Unternehmen die Sicherheit und Erfolgswahrscheinlichkeit der nächsten Generation biologischer Medikamente verbessern. Biologika, darunter viele therapeutische Antikörper, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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