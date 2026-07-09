Nach 60-Dollar-Test: Silberexperte Peter Krauth stockt Positionen auf

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Der Silbermarkt hat in der ersten Juliwoche für Aufsehen gesorgt. An einem einzigen Handelstag stieg der Preis von 57 auf über 61 Dollar je Feinunze und übersprang damit kurzzeitig die vielbeachtete Marke von 60 Dollar. Inzwischen notiert Silber zwar wieder darunter, doch der Bewegung lag keine Krise zugrunde, sondern eine einzelne Bemerkung eines Notenbankers, wie Silberexperte Peter Krauth einordnet.

Der Silbermarkt hat in der ersten Juliwoche für Aufsehen gesorgt. An einem einzigen Handelstag stieg der Preis von 57 auf über 61 Dollar je Feinunze und übersprang damit kurzzeitig die vielbeachtete Marke von 60 Dollar. Inzwischen notiert Silber zwar wieder darunter, doch der Bewegung lag keine Krise zugrunde, sondern eine einzelne Bemerkung eines Notenbankers, wie Silberexperte Peter Krauth einordnet.

Die Konferenz in Sintra

Schauplatz war eine Zentralbanker-Konferenz im portugiesischen Sintra. Dort wollte Kevin Warsh, Chef der US-Notenbank Fed (Federal Reserve), eigentlich Härte zeigen, also eine straffe Geldpolitik mit hohen Zinsen, die die Inflation dämpfen soll. Sein Manuskript hielt fest, die Preise seien noch zu hoch, berichtet Krauth. Doch Warsh räumte auch ein, die Inflationserwartungen und das Inflationsrisiko hätten zuletzt nachgelassen. Das Publikum behielt vor allem diese zurückhaltende Aussage im Gedächtnis. Für Krauth war das der Auslöser für den Preissprung.



Einen Tag später lieferte der Arbeitsmarkt den nächsten Impuls. In den USA entstanden im Juni nur 57.000 neue Stellen, erwartet worden waren rund 115.000, während die Arbeitslosenquote leicht sank. An der Börse gilt dabei eine eigene Logik: Schwächelt die Wirtschaft, wächst die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Genau die gelten als günstiges Umfeld für Silber, weil zinslose Edelmetalle im Vergleich zu Sparbuch und Anleihe attraktiver wirken. Warsh bereite den Boden nicht für höhere, sondern für niedrigere Zinsen, so deutet Krauth die Lage.