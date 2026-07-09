- die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung am Freitag, dem 28. August 2026 um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung am Freitag, dem 28. August 2026 um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|VSM AG - virtuelle HV am 28.08.2026
|- die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung am Freitag, dem 28. August 2026 um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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