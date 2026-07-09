- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 19. August 2026 im "Fährhaus", Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden um 15:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag 20,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 19. August 2026 im "Fährhaus", Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden um 15:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag 20,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|AG EMS - HV am 29.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 19. August 2026 im "Fährhaus", Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden um 15:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag 20,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel...
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