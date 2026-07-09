Die Siemens-Energy-Aktie zeigt sich heute wieder freundlicher und liegt zeitweise rund +2,2% vorne. Trotzdem bleibt die Ausgangslage anspruchsvoll. Nach der jüngsten Schwäche liegen wichtige Widerstände weiterhin oberhalb des aktuellen Kurses. Analysten zwischen Rekordaufträgen und Bewertungsrisiko Fundamental bleibt Siemens Energy weiterhin spannend. Das Unternehmen hatte im laufenden Geschäftsjahr bereits die Prognose angehoben. Erwartet werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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