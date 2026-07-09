Bei hoher Volatilität in beide Richtungen bewegt sich die Aktie von Siemens Energy mittlerweile seit einigen Monaten zwischen 140 und 190 Euro seitwärts. Am Donnerstag zählt der Energietechnikkonzern wieder einmal zu den stärksten Werten im DAX. Zum einen sind Aktien mit KI-Bezug generell wieder gefragt, zum anderen hat sich JPMorgan sehr bullish geäußert.JPMorgan-Experte Phil Buller hat sich in einer neuen Studie der anstehenden Berichtssaison im europäischen Investitionsgütersektor angenommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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