EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Austattungsänderungen bei anderen Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1b WpHG

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



09.07.2026 / 15:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 1b WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Mercedes-Benz Group AG DE000A2GSXXX DE000A2YNXXX DE000A289XXX DE000A2YNXXX Bekanntmachung gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) des Wertpapierhandelsgesetzes Ersetzung der MERCEDES-BENZ GROUP AG

(vormals: Daimler AG) durch die MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V., als Emittentin der folgenden Schuldverschreibungen (zusammen, die "Schuldverschreibungen"), die im Rahmen des Daimler Euro Medium Term Note Programme begeben wurden: EUR 1.500.000.000 1,50 % Schuldverschreibungen fällig am 3. Juli 2029 EUR 750.000.000 0,750 % Schuldverschreibungen fällig am 8. Februar 2030 EUR 750.000.000 2,375 % Schuldverschreibungen fällig am 22. Mai 2030 EUR 500.000.000 1,125 % Schuldverschreibungen fällig am 8. August 2034 Mercedes-Benz International Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) mit Sitz Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Niederlande, wird die Mercedes-Benz Group AG (vormals Daimler AG) mit Sitz Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland als Emittentin der Schuldverschreibungen ersetzen (die "Ersetzung"). Wir möchten Sie auf Folgendes hinweisen: 1. Ersetzung Mit Wirkung zum 15. Juli 2026 (der "Ersetzungstag") ersetzt Mercedes-Benz International Finance B.V. Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) als Emittentin nach Maßgabe von § 10 (Ersetzung) der Emissionsbedingungen jeder Serie von Schuldverschreibungen. 2. Ausführliche Informationen zur Ersetzung 2.1 Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) und Mercedes-Benz International Finance B.V. haben vereinbart, dass Mercedes-Benz International Finance B.V. mit Wirkung zum Ersetzungstag an die Stelle der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) als Emittentin und Schuldnerin für die Verpflichtungen der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) aus den Schuldverschreibungen tritt. 2.2 Im Zusammenhang mit der Ersetzung hat Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) nach Maßgabe einer Garantie (die "Garantie") vom 9. Juli 2026 zugunsten der Gläubiger der Schuldverschreibungen die ordnungsgemäße und pünktliche Zahlung von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sowie von jeglichen sonstigen Beträgen, die gegebenenfalls auf die Schuldverschreibungen zahlbar sind, unbedingt und unwiderruflich garantiert. 2.3 Die Gläubiger der Schuldverschreibungen können Kopien der Garantie kostenfrei von der im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestellten Emissionsstelle erhalten und sollten diesbezügliche Anfragen an die nachfolgend angegebene Adresse richten: Citibank, N.A., London Branch

Citigroup Centre

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

Vereinigtes Königreich



z. Hd.: Paying Agent, Issuer Services 3. Ersetzung und Abrechnung fälliger und zahlbarer Schuldverschreibungen Mit Wirkung ab dem Ersetzungstag: 3.1 tritt Mercedes-Benz International Finance B.V. an die Stelle der Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) als Emittentin und Schuldnerin für die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen; 3.2 erfüllt Mercedes-Benz International Finance B.V. sämtliche Verpflichtungen, die Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) in ihrer Eigenschaft als Emittentin aus den Schuldverschreibungen entstehen; 3.3 wird Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) von sämtlichen Verpflichtungen freigestellt, die ihr in ihrer Eigenschaft als Emittentin aus den Schuldverschreibungen entstehen; und 3.4 erfüllt Mercedes-Benz Group AG (vormals: Daimler AG) sämtliche Verpflichtungen, die ihr in ihrer Eigenschaft als Garantin aus der Garantie entstehen. 4. Sämtliche Korrespondenz im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist ab dem Ersetzungstag ausschließlich an die Mercedes-Benz International Finance B.V. an ihre vorstehend angegebene Anschrift zu übermitteln. Diese Bekanntmachung ist in deutscher Sprache abgefasst. Eine englischsprachige Übersetzung ist beigefügt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.



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