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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
19.08.26 | 17:35
45,025 Euro
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zukunftsbilanzen.de
20.08.2026 06:46 Uhr
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Munition, Motoren, Minen: Rheinmetall, Mercedes-Benz und Power Metallic Mines im Rohstoff-Rennen

Die Rüstungsindustrie boomt, die Automobilbranche elektrifiziert - und beide kämpfen um dieselben Rohstoffe: Kupfer, Nickel, Platinmetalle. Deren Förderung konzentriert sich oft auf politisch heikle Regionen wie Russland, während China einen Großteil der weltweiten Verarbeitung kontrolliert. Die Folge: Wer sich nicht rechtzeitig absichert, riskiert stillstehende Bänder. Rheinmetall braucht die Metalle für Munition und Panzer, Mercedes-Benz für Batterien und E-Motoren, Power Metallic Mines will sie liefern. Wie die Kurschancen für die Aktien dieses Trios stehen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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