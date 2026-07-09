Es gibt viele trendstarke Aktien mit Wachstumspotenzial. Doch nur wenige sitzen direkt an den neuralgischen Punkten des KI-Booms: Datenverkehr, Rechenzentren und maßgeschneiderte Chiparchitekturen. Genau hier setzt der frisch gekaufte Depotwert von Börsenexperte Tim Temp an. Wer nach der nächsten großen KI-Infrastruktur-Story sucht, sollte diesen Wert jetzt definitiv auf dem Radar haben.Der KI-Boom ist längst nicht vorbei - er verlagert sich nur zunehmend in die zweite Reihe der Profiteure. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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