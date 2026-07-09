Nordex berichtete über einen starken Auftragseingang im Q2 26 von 3,05 GW, exklusive Dienstleistungen, was einem Anstieg von 32,2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, unterstützt durch eine erneute Nachfrage aus den USA. Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) blieb robust bei 0,97 Mio. EUR pro MW, was im Wesentlichen stabil im Vergleich zum Vorjahr ist und eine anhaltende Preisdiziplin unterstreicht. Allerdings wurde das headline-Wachstum hauptsächlich von Nordamerika getrieben: Ohne die Aufträge aus den USA wäre der Auftragseingang im Q2 in Europa um etwa 3% im Vergleich zum Vorjahr gesunken (mwb Schätzung), was auf eine gewisse Normalisierung des Wachstums in Europa hinweist. Für das erste Halbjahr 26 erreichte der Auftragseingang 4,9 GW, was einem Anstieg von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während sich der ASP um 3,3% im Vergleich zum Vorjahr auf 0,95 Mio. EUR pro MW verbesserte. Ohne die Aufträge aus den USA wäre der Auftragseingang im ersten Halbjahr in Europa um etwa 4% im Vergleich zum Vorjahr gesunken (mwb Schätzung), was die zunehmende Bedeutung Nordamerikas als neuen Wachstumstreiber unterstreicht. Allerdings, da ein Großteil der verbesserten Sichtbarkeit des Zyklus bereits eingepreist ist, begrenzt das 2026E KGV von 21,5x das weitere Aufwärtspotenzial. Wir bestätigen unsere HOLD-Empfehlung mit einem Kursziel von 44,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





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