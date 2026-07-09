Die Hensoldt-Aktie zählt am Donnerstag zu den schwächsten Werten im MDAX. Auslöser für den deutlichen Kursrückgang ist eine Herabstufung durch MWB Research. Die Analysten sehen die Bewertung inzwischen als zu ambitioniert an und raten Anlegern zum Verkauf.MWB Research stuft Aktie auf "Verkaufen" herab MWB Research hat die Einstufung für Hensoldt von "Hold" auf "Sell" gesenkt und das Kursziel auf 62 Euro reduziert. Damit sehen die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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