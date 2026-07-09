Chargecloud will nach zehn Jahren im Markt die nächste Skalierungsphase einleiten. Im Interview spricht CTO Markus Bach über Lkw-Laden als strategisches Zukunftsfeld, sinkende Ladepreise durch bessere Auslastung und fallende Stromkosten sowie die europäische Expansion des Kölner Softwareanbieters. Dabei wird deutlich: Der Markt für Ladeinfrastruktur ist professioneller geworden - aber bei Roaming, Nutzerfreundlichkeit, Regulierung und B2B-Anwendungen längst noch nicht am Ziel.Den vollständigen Artikel lesen ...
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