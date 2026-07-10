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Cognizant will die Zahl seiner "Frontier Certified Engineers" auf 5.000 und die seiner "Frontier Business Operators" auf 10.000 erhöhen



10.07.2026 / 01:05 CET/CEST

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Das "Frontier"-Personalmodell von Cognizant zur Schaffung der personellen Infrastruktur, die Investitionen in KI in unternehmerische Erfolge umsetzt

Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Technologie und Betriebsabläufe im Unternehmensmaßstab bindet das Personalmanagementmodell von Cognizant "Frontier"-Talente, die für Ergebnisse verantwortlich sind, fest in die Betriebsabläufe der Kunden ein

Die "Cognizant Frontier"-Experten sind in jeder Cloud und mit jedem Modell einsetzbar, um die Lücke zwischen KI-Fähigkeiten und Unternehmensergebnissen zu schließen. TEANECK, New Jersey, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), ein führender Anbieter von KI-Entwicklungslösungen und Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich dazu verpflichtet hat, seine "Frontier"-zertifizierte Belegschaft - also die personellen und betrieblichen Ressourcen, die Unternehmen benötigen, um KI-Fähigkeiten in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen - auf 5.000 "Frontier"-zertifizierte Ingenieure und 10.000 "Frontier"-Business-Operators auszubauen. Die Investitionen von Cognizant in die Personalentwicklung werden bis zum vierten Quartal 2026 die erste Kohorte hervorbringen, die sowohl nach dem "Frontier"-Konzept bewertet als auch einsatzbereit sein wird. Cognizant plant zudem, seine eigene "Frontier"-Talentpipeline durch jährliche Direkteinstellungen von "Frontier"-Talenten an amerikanischen und internationalen Universitäten zu erweitern. Diese Investition in Humankapital zielt darauf ab, ein dringendes Problem zu lösen, mit dem Unternehmen heute konfrontiert sind: Die meisten Organisationen haben in dieser Generation mehr für KI ausgegeben als für jede andere Technologie, und die meisten können kaum Ergebnisse vorweisen. Cognizant beziffert die Lücke zwischen dem, was KI leisten kann, und dem, was Unternehmen tatsächlich realisieren, auf 4,5 Billionen US-Dollar . Diese Lücke ist kein Rechenproblem. Es handelt sich um ein Problem, das sowohl die Mitarbeiter als auch die Prozesse betrifft, und es lässt sich nicht durch die Bereitstellung weiterer Infrastruktur lösen. Die erforderlichen Investitionen bestehen darin, mehr "Frontier-fähige" Fachkräfte auszubilden und in kundenorientierte Projekte einzusetzen, um den Kunden dabei zu helfen, eine Rendite aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen. "Um die Lücke bei den KI-Ergebnissen zu schließen, benötigen wir Fachkräfte, die nicht nur die Branche eines Kunden tiefgreifend verstehen, sondern auch die Arbeitsstrukturen neu konzipieren und in Zusammenarbeit mit den Kunden die durchgängige Verantwortung für die Erzielung von Ergebnissen übernehmen können - und zwar unabhängig davon, für welches Modell oder welche Cloud sich der Kunde entscheidet", erklärte Ravi Kumar S., CEO von Cognizant. "Genau das leistet unsere 'Frontier'-Belegschaft." Indem wir Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, anstatt uns nur auf die Einführung der Technologie zu beschränken, können wir unseren Kunden dabei helfen, messbare Ergebnisse schneller zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu kontrollieren. "Dank des Branchenkontexts und der Erfahrung von Cognizant sind wir in einer einzigartigen Position, um den Wert zu erschließen, der während dieses Wandels hin zu ergebnisorientierten Dienstleistungen und einem neuen Kapitel im Bereich des Humankapitals bislang unerreichbar blieb." Die "Frontier"-Belegschaft von Cognizant ist von Grund auf modell- und cloudunabhängig konzipiert. Die Teams des Unternehmens integrieren den individuellen Kontext einer Organisation in die vom Kunden bereits gewählte Technologieplattform - und zwar im Rahmen einer Partnerschaft, die sich über Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, NVIDIA, Salesforce und ServiceNow erstreckt. Das Ergebnis sind nachhaltige Lösungen, die auf unternehmensinterne Eigenverantwortung und Umgebungsunabhängigkeit ausgelegt sind - also Lösungen, die gezielt auf die konkreten Probleme unserer Kunden zugeschnitten sind und nicht lediglich das wiedergeben, was eine proprietäre Plattform am ehesten leisten kann. "Die KI hat 93 % der Arbeitsplätze einem Wandel ausgesetzt, und der damit verbundene Arbeitswert bleibt ungenutzt, da die für eine Welt vor der KI geschaffene Personalstruktur diesen nicht erfassen kann. Deshalb haben wir die Architektur für die Welt, in der wir uns heute befinden, neu gestaltet", sagte Kathy Diaz, Chief People Officer bei Cognizant. "Die fundierte Branchenkenntnis ist eine der Kernkompetenzen von Cognizant, und wir verfügen über umfassende Erfahrung auf Unternehmensebene in den Bereichen Technologie, Prozesse und Betriebsabläufe. Wir wissen, wie man diese leistungsstarken, innovativen Werkzeuge nutzt, um daraus echten geschäftlichen Mehrwert zu schaffen, und wir schulen unsere Mitarbeiter darin, dies in großem Maßstab umzusetzen." Thiru Arohi, Chief Learning Officer bei Cognizant, sagte: "Wir entwickeln eine neue berufliche Identität für das Zeitalter der KI. Wir investieren in die Infrastruktur, die dieser Identität zugrunde liegt: die Akademie, die Bewertungsarchitektur, den Zertifizierungspfad und die Talentpipeline vom Studium bis hin zum erfahrenen Fachmann. Was wir ausbauen, ist nicht die Mitarbeiterzahl, sondern eine Belegschaft, die in der Lage ist, die Ergebnislücke zu schließen, die kein Modell, keine Plattform und kein Implementierungsingenieur allein schließen kann." Dieses "Frontier"-Modell basiert auf sechs Grundsätzen: interdisziplinäre Kompetenz; eine direkte Verbindung zum Kundennutzen; die routinemäßige Entwicklung, den Einsatz oder die Zusammenarbeit mit Agenten; durchgängige Verantwortlichkeit; die Umsetzung durch ein kleines operatives Team; sowie ein einheitliches Cognizant-Erlebnis für den Kunden. Die Belegschaft wird als eine einzige Premium-Berufsgruppe mit sieben Funktionen organisiert, die sich auf zwei sich ergänzende Laufbahnwege verteilen: "Frontier Certified Engineers" und "Frontier Business Operators": Von Frontier zertifizierte Ingenieure: Von "Frontier" zertifizierte Ingenieure entwerfen und entwickeln agentenbasierte Systeme, konzipieren die Abruf- und Kontextschichten, die diese Systeme in der Fachrealität verankern, und koordinieren Multi-Agenten-Pipelines bis in den Live-Betrieb. Dabei übernehmen sie die Verantwortung für jedes von ihnen bereitgestellte System, einschließlich der laufenden Überwachung, Optimierung und Verbesserungszyklen nach der Inbetriebnahme. In ihrer Person vereinen sich Fachkompetenz in der jeweiligen Branche, Full-Stack-KI-Entwicklung und Verantwortung für den Produktionsbetrieb. Sie treten in eine Kundenumgebung ein, deren regulatorische Auflagen, operative Ausfallmuster und Geschäftslogik ihnen bereits vertraut sind, und nutzen diese Kenntnisse, um nicht nur zu bestimmen, was KI leisten kann, sondern auch, was sie leisten sollte und wie sie gesteuert werden muss, um im Einklang mit den Kundenanforderungen Vertrauen zu schaffen. Unternehmer in Grenzregionen: Frontier Business Operators sind dafür verantwortlich, in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern des Kunden operative Ergebnisse in Umgebungen zu erzielen, in denen die Belegschaft sowohl aus menschlichen als auch aus digitalen Mitarbeitern besteht. Dabei leiten sie Agentenflotten und menschliche Teams in Echtzeit auf ein festgelegtes Ergebnis hin, ohne dass zwischen beiden eine Trennung besteht. Ihr Vorteil liegt nicht in der technischen Konfiguration, sondern in dem Urteilsvermögen, das sie durch die Leitung von Betriebsabläufen, Schadenbearbeitungsprozessen und Service-Workflows erworben haben - Aufgaben, die nun von KI-Agenten übernommen werden sollen. Sie wissen, wie jede Ausnahme und jede Übersteuerung in die Kalibrierung der Agenten einfließen lassen, sodass das System kontinuierlich verfeinert wird, um die Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern. Was diese Rollen von vor Ort eingesetzten Ingenieuren unterscheidet, sind Beständigkeit, Verantwortlichkeit und etwas, das sich nicht von heute auf morgen erlernen lässt: die fundierte Branchenexpertise von Cognizant und die hart erarbeitete Erfahrung eines KI-Entwicklers, der Unternehmensabläufe in großem Maßstab leitet. Das Modell ist bereits im Einsatz - ein aus zwei Personen bestehendes Team aus Ingenieur und Operator hat kürzlich den Workflow im Account-Management eines großen Gastronomieunternehmens auf siebzehn produktive KI-Agenten umgestellt. Dadurch konnten pro Account-Manager wöchentlich rund elf Stunden eingespart, die Übergabezyklen um etwa 60 Prozent verkürzt und der Umsatz pro Kundenkontakt nahezu verdreifacht werden. Grundlage dieses Engagements ist ein Modell, das auf Skalierbarkeit und Kundennähe ausgelegt ist. Cognizant baut lokale Kapazitäten innerhalb von Kundenclustern auf, sodass zertifizierte Teams in unmittelbarer Nähe zu den von ihnen betreuten Aufgaben eingesetzt werden können, während die globalen Kompetenzzentren den entsprechenden Personalbestand bereitstellen. Der Aufstiegstrichter verengt sich in jeder Phase: Ausgehend von einer breiten Basis an KI-Kompetenzen bei Hunderttausenden von Mitarbeitern, über strukturierte "AI-Bridge"-Programme bis hin zu 40.000 Mitarbeitern mit "Frontier"-Zertifizierung, die direkt von den "Frontier"-Modellunternehmen zertifiziert wurden, darunter GitHub Copilot, Google Gemini, Claude von Anthropic und Codex von OpenAI. Die heute angekündigte Investition wird die Kapazitäten von Cognizants SkillSpring erweitern, der gesamten Belegschaft Schulungen zu KI-Kompetenz und verantwortungsvollem KI-Einsatz ermöglichen sowie weltweit integrierte Kundenprojekte finanzieren. Für Unternehmen lässt sich der Nutzen dort messen, wo es am wichtigsten ist: KI-Investitionen werden in Geschäftsergebnisse umgewandelt, wobei der Mehrwert aus dem bereits vorhandenen Technologie-Stack geschöpft wird - und die Verantwortlichkeit durch ein auf KI spezialisiertes Unternehmen gewährleistet wird, das weit über die Inbetriebnahme hinaus tätig bleibt. Durch sein Engagement für die Menschen, die diese Ergebnisse erzielen, setzt Cognizant strategisch darauf, dass der entscheidende Wettbewerbsvorteil im KI-Zeitalter im menschlichen und operativen Bereich liegen wird, und versetzt seine Kunden in die Lage, die finanzielle Rendite aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen, die ihnen bislang verwehrt geblieben ist. Das ist die Zukunft der KI: Nicht nur Kompetenz, sondern auch nachhaltige Ergebnisse. Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) ist ein AI Builder und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der die Lücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schließt, indem er Full-Stack-KI-Lösungen für unsere Kunden entwickelt. Unsere fundierte Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ermöglicht es uns, den einzigartigen Kontext eines Unternehmens in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial verstärken, greifbare Ergebnisse erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.ai oder @cognizant. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: USA Name: Alex Dudley E-Mail: Alex.dudley@cognizant.com

Europa/APAC Sarah Douglas E-Mail sarah.douglas@cognizant.com

Indien Vipin Nair E-Mail Vipin.nair@cognizant.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/cognizant-will-die-zahl-seiner-frontier-certified-engineers-auf-5-000-und-die-seiner-frontier-business-operators-auf-10-000-erhohen-302822405.html



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