Teva sichert sich die exklusiven weltweiten Rechte zur Vermarktung des Biosimilar-Kandidaten von Polpharma Biologics für Ocrevus (Ocrelizumab), einschließlich intravenöser und subkutaner Darreichungsformen

Die Vereinbarung unterstützt die "Pivot to Growth"-Strategie von Teva, indem sie die Biosimilar-Pipeline des Unternehmens durch strategische Kooperationen erweitert

Beide Unternehmen bekräftigen ihr Ziel, den Zugang zu biologischen Arzneimitteln zu erleichtern

Teva Pharmaceuticals International GmbH, eine Tochtergesellschaft von Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA), und Polpharma Biologics International AG gaben heute den Abschluss einer globalen Lizenzvereinbarung bekannt, die Teva nach der aufsichtsrechtlichen Zulassung die exklusiven Rechte zur Vermarktung beider Darreichungsformen des von Polpharma Biologics entwickelten Biosimilar-Kandidaten für Ocrevus1 (Ocrelizumab) einräumt. Die strategische Zusammenarbeit soll die ausgewiesene Expertise von Polpharma Biologics in der Entwicklung von Biosimilars mit der globalen Marktpräsenz und den Vermarktungskapazitäten von Teva verbinden.

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"Dieser Schritt unterstreicht unseren Anspruch, hochwertige Biologika effizient und in großem Maßstab bis zur Marktreife zu bringen", erklärt Anjan Selz, Chief Executive Officer bei Polpharma Biologics International AG. "Teva bringt Reichweite, Disziplin und echte kommerzielle Stärke in unsere strategische Zusammenarbeit ein. Die Kombination der weltweiten Präsenz des Unternehmens mit unseren Technologie- und Entwicklungskompetenzen wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dieses Arzneimittel für Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen, die weitere Behandlungsmöglichkeiten benötigen."

Laut den Vertragsbedingungen behält Polpharma Biologics die volle Verantwortung für die Entwicklung und Herstellung des Biosimilar-Kandidaten. Teva wird für die Zulassungsanträge und nach erfolgter Zulassung für die Vermarktung der intravenösen und subkutanen Darreichungsformen in den USA, Europa, Brasilien, Kanada, Australien, Neuseeland, Israel und der Türkei verantwortlich sein.

"Diese Vereinbarung ist Teil der 'Pivot to Growth'-Strategie von Teva und bringt den weiteren Ausbau unserer Biosimilar-Pipeline voran. Dank unserer globalen Marktpräsenz und unserer umfassenden Expertise im Bereich komplexer Arzneimittel sind wir gut aufgestellt, um dazu beizutragen, diesen Biosimilar-Kandidaten für Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen", so Yolanda Tibbe, Vice President und Global Head of Biosimilars bei Teva.

Mit dieser strategischen Zusammenarbeit unterstreichen die Unternehmen ihr Ziel, den Zugang zu biologischen Arzneimitteln zu verbessern und zugleich die langfristige Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme zu fördern.

Über Ocrelizumab

Ocrelizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der gezielt an CD20-positive B-Zellen bindet. Diese stehen im Verdacht, an der mit Multipler Sklerose verbundenen Autoimmunaktivität beteiligt zu sein. Ocrevus (Ocrelizumab) ist zur Behandlung schubförmiger Formen der Multiplen Sklerose sowie der primär progredienten Multiplen Sklerose zugelassen. In den USA wird die intravenöse Darreichungsform unter dem Namen Ocrevus vermarktet, während die subkutane Darreichungsform separat unter der Bezeichnung Ocrevus Zunovo (Ocrelizumab und Hyaluronidase-ocsq) erhältlich ist. In der EU werden beide Darreichungsformen unter dem einheitlichen Markennamen Ocrevus vertrieben.

Über Multiple Sklerose

Multiple Sklerose ist eine chronische, unvorhersehbar verlaufende und fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems, zu dem das Gehirn und das Rückenmark gehören. Bei MS führt der Abbau von Myelin, der schützenden Hülle der Nervenfasern, zu einer Störung der Übertragung elektrischer Signale zum und vom Gehirn. Dies kann eine Vielzahl von Symptomen verursachen.

MS verläuft von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die Symptome können variieren. Auf Phasen der Verschlechterung (Schübe) können Phasen einer teilweisen oder vollständigen Erholung (Remission) folgen. Im Verlauf der Zeit kann es bei manchen Patientinnen und Patienten zudem zu einer allmählichen Zunahme der Beeinträchtigungen kommen.

Zu den häufigen Symptomen zählen unter anderem Müdigkeit, Schwäche, Taubheitsgefühle oder Kribbeln, Schwierigkeiten beim Gehen, Spastik, Schwindel und Sehstörungen.

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt sich zu einem führenden innovativen Biopharmaunternehmen, das auf einem erstklassigen Generikageschäft aufbaut. Seit mehr als 120 Jahren engagiert sich Teva für eine bessere Gesundheitsversorgung. Von Innovationen in den Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie bis hin zur weltweiten Bereitstellung komplexer Generika, Biosimilars und Apothekenmarken setzt sich Teva dafür ein, den Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten heute und in Zukunft gerecht zu werden. Bei Teva gilt: We Are All In For Better Health. Weitere Informationen unter www.tevapharm.com.

Über Polpharma Biologics

Die Polpharma Biologics International AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Herstellung von Biosimilars für den internationalen Markt. Wir steuern die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktauswahl und Investitionsallokation über die Programmdurchführung bis hin zur wirtschaftlichen Nutzung der Assets und ermöglichen so in enger Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern einen schnellen Weg von der Idee zur Markteinführung.

Unser internationales Team aus erfahrenen Experten verfügt über bewährte Kompetenzen in den Bereichen Programmmanagement, Zulassungsstrategie, CMC-Integration, Produkt- und Geräteentwicklung, klinische Aufsicht und Qualitätssicherung. In Kooperation mit zuverlässigen CDMOs und CROs decken wir bei der Entwicklung und Herstellung von Biosimilars die gesamte Wertschöpfungskette ab von der Zelllinie bis zum fertigen Produkt und bedienen dabei mehrere wichtige Anwendungsgebiete. Unsere kommerziellen Partner sichern Patientinnen und Patienten rund um die Welt den Zugang zu diesen Arzneimitteln.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Biologika schneller verfügbar zu machen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, entwickeln wir eine solide und kontinuierlich wachsende Biosimilar-Pipeline. www.polpharmabiologics.com

Warnhinweis von Teva zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements beruhen und erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass unsere künftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "sollten", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "anstreben", "können", "projizieren", "Prognose", "beabsichtigen", "planen", "glauben" und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung im Zusammenhang mit unserer künftigen operativen oder finanziellen Performance erkennen. Zu den wichtigen Faktoren, die solche Abweichungen verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören Risiken in Bezug auf: unsere Fähigkeit, unsere Kooperationsvereinbarung mit Polpharma Biologics zur Vermarktung ihres Biosimilar-Kandidaten für Ocrelizumab nach aufsichtsrechtlicher Zulassung erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, uns erfolgreich auf dem Markt zu behaupten, einschließlich unserer Fähigkeit, weitere pharmazeutische Produkte zu entwickeln und zu vermarkten; unsere Fähigkeit, unsere "Pivot to Growth"-Strategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich des Ausbaus unserer Pipeline innovativer Arzneimittel und Biosimilars sowie der gewinnbringenden Vermarktung des Portfolios an innovativen Arzneimitteln und Biosimilars, sei es organisch oder durch Geschäftsentwicklung; unsere erhebliche Verschuldung; unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit im Allgemeinen; Compliance-, regulatorische und rechtsstreitige Angelegenheiten; sonstige finanzielle und wirtschaftliche Risiken; sowie weitere Faktoren, die in unserem Quartalsbericht auf Form 10-Q für das erste Quartal 2026 und in unserem Jahresbericht auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, einschließlich der Abschnitte mit den Überschriften "Risk Factors" und "Forward-looking statements". Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder enthaltene Angaben zu aktualisieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. Leserinnen und Leser sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

1 Ocrevus und Ocrevus Zunovo sind eingetragene Marken von Genentech, Inc. und/oder F. Hoffmann-La Roche Ltd.

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