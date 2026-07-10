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Der Bitcoin Kurs notiert am 9. Juli 2026 bei rund 62.800 Dollar nach einer Erholung vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar Anfang des Monats. Der Juni endete mit einem Verlust von über 20 Prozent und war damit der steilste Monatsrückgang seit Juni 2022. Gleichzeitig kauften die größten Bitcoin-Wallets innerhalb von nur zwei Wochen rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Citigroup senkte die Bitcoin Prognose gerade von 112.000 auf 82.000 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Welches Signal bestimmt die Bitcoin Prognose, der Rekordabfluss oder die größte Wal-Akkumulation des gesamten Zyklus?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Rekordabflüssen und massiver Wal-Akkumulation

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni 2026 Nettoabflüsse von rund 4,5 Milliarden Dollar und stellten damit einen Negativrekord seit der Einführung der Produkte im Januar 2024 auf. CoinDesk meldete, dass BlackRocks IBIT mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung verursachte. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für das gesamte Jahr 2026 drehten daraufhin erstmals in der Geschichte dieser Produkte ins Negative. Am 3. Juli kehrten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen ins Positive zurück und lieferten den ersten positiven Datenpunkt für die Bitcoin Prognose seit Wochen.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 senkten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed und lösten einen Short Squeeze aus, der bearische Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar innerhalb von 24 Stunden liquidierte. Die größten Wallets kauften in derselben Phase über 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar bei Kursen nahe 59.000 Dollar. Metaplanet baute seinen Bestand am 2. Juli auf 43.000 BTC aus und wurde drittgrößter börsennotierter Bitcoin-Halter weltweit.

Strategy bestätigte den Verkauf von 3.588 BTC für rund 216 Millionen Dollar zur Dividendendeckung, und der Markt absorbierte diesen größten Einzelverkauf der Firmengeschichte ohne nennenswerte Verwerfungen.

Citigroup senkte das 12-Monats-Kursziel der Bitcoin Prognose von 112.000 auf 82.000 Dollar, wie wallstreet-online berichtete, und setzte die erwarteten Nettozuflüsse in die ETFs auf null. CoinDCX sieht das Basisziel für Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Changelly prognostiziert 67.889 Dollar im Jahresdurchschnitt für die Bitcoin Prognose 2026.

Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster großer Katalysator für die Bitcoin Prognose, nachdem die am 8. Juli veröffentlichten Fed-Protokolle einen hawkischen Unterton zeigten. Bei einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar braucht BTC neues Kapital in gleicher Höhe für eine Verdopplung, und genau diese Mathematik lenkt den Blick auf Einstiege, deren Katalysator noch bevorsteht.

Pepeto und die Frage, wo der Hebel in dieser Marktphase wirklich liegt

Die Divergenz zwischen Wal-Akkumulation und ETF-Abflüssen trat in vergangenen Zyklen regelmäßig in der Nähe größerer Tiefs auf. In diesen Phasen floss Kapital in Projekte mit kürzerem Weg zum Ergebnis. Die Cross-Chain Bridge von Pepeto verschiebt Vermögenswerte ohne Gebühren zwischen Netzwerken, sodass Halter nie auf einer einzelnen Chain festsitzen, wenn der Markt dreht und Chancen auf einem anderen Netzwerk erscheinen.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Kosten ab, damit Gewinne in der Position bleiben und nicht bei jedem Tausch versickern. Ein ehemaliger Binance-Experte hat den Handelsfluss aufgebaut, und das Team hinter Pepeto hat den originalen Pepe-Coin auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar gebracht, damals mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token und ohne ein einziges funktionierendes Produkt hinter dem Konzept.

Die unabhängige Prüfgesellschaft SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code einer vollständigen Sicherheitsanalyse unterzogen und ihn vor dem Start des öffentlichen Verkaufs freigegeben, sodass das Kapital auf einer geprüften Grundlage liegt. Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der Fear and Greed Index auf 20 fiel und die meisten Projekte kein neues Kapital mehr anzogen. In früheren Zyklen sammelten die Wallets Renditen, die während der Angstphase eingestiegen waren, und die Wallets, die abwarteten, bezahlten später höhere Preise für dieselben Token.

Der aktuelle Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar und existiert nur bis das erwartete Listing den Presale-Preis auf den freien Markt hebt. Die Bitcoin Prognose debattiert über Prozentpunkte bei einem Vermögenswert von 62.800 Dollar, während der Presale einen Einstieg bietet, dessen Abstand zum erwarteten Listing-Ergebnis in einem völlig anderen Bereich liegt als die Bitcoin Prognose abbilden kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand des Presales und die Werkzeuge, die bereits heute funktionieren.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt Zeichen einer Bodenbildung nach der ETF-Wende und den Milliardenakkumulationen der Wale. Das bullische Szenario von 70.000 Dollar liefert von 62.800 Dollar aus nur rund 11 Prozent, und bei einer Bewertung von über einer Billion Dollar bleiben die Multiplikatoren begrenzt. Pepeto bietet einen Einstieg, dessen Abstand zum Listing die Bitcoin Prognose bei dieser Bewertung nicht abbilden kann. Das Fenster schließt sich dauerhaft, wenn das Listing den Preis auf den freien Markt hebt. Die Entscheidung fällt jetzt, und in jedem bisherigen Zyklus war es dieser Moment, der über das Ergebnis entschied.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose sieht ein Basisziel bei 65.600 Dollar und ein bullisches Szenario nahe 70.000 Dollar, abhängig von den ETF-Zuflüssen und der Fed-Entscheidung am 28. Juli.

Warum sammelt Pepeto Kapital während der Marktangst?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar während extremer Angst gesammelt, weil die von SolidProof geprüfte Plattform und das erwartete Binance-Listing informierte Käufer überzeugt haben. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com und auf pepetocoin.com.