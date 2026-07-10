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LINK handelt am 9. Juli 2026 bei rund 7,59 Dollar und liegt damit 85 Prozent unter dem Allzeithoch von 52,99 Dollar aus dem Mai 2021. Fidelity International platzierte einen tokenisierten Fonds im Wert von 20 Millionen Dollar auf der Chainlink-Infrastruktur. Über 50 Banken in 16 Ländern traten dem Project Pangea für schnellere Devisenabwicklung bei. Trotz dieser Meilensteine reagiert der Kurs kaum, und die Chainlink Prognose steht vor dem größten Widerspruch des Jahres. Wann beginnt der Markt, die Adoption einzupreisen, die unter der Oberfläche bereits existiert?

Chainlink Prognose zwischen Rekordadoption und einem Kurs im absteigenden Kanal

Fidelity International brachte den tokenisierten Liquiditätsfonds FILQ im Wert von 20 Millionen Dollar direkt auf die Chainlink-Infrastruktur laut wallstreetONLINE. Das Fondsprodukt erhielt als erstes tokenisiertes Liquiditätsprodukt eine Aaa-mf-Bewertung von Moody's. Über 50 Banken aus 16 Ländern schlossen sich dem Project Pangea an, um Devisenabwicklung auf Basis von Chainlink-Technologie aufzubauen. Der tägliche Devisenmarkt bewegt 9,6 Billionen Dollar, und die Chainlink Prognose profitiert von dieser Anbindung an reale Finanzströme.

Die DTCC wählte Chainlink-Technologie für ein neues Sicherheitensystem, das im vierten Quartal 2026 live gehen soll und die Art verändert, wie Finanzinstitute Sicherheiten verwalten. Zwei Spot-LINK-ETFs von Grayscale und Bitwise werden an der NYSE Arca gehandelt und bringen regulierte Nachfrage in den Markt laut Changelly. Die ETF-Zuflüsse erreichten am 1. Juli 915.000 Dollar an einem einzigen Tag, und die kumulierten Nettozuflüsse überstiegen 124,5 Millionen Dollar. In nur fünf Tagen kamen über 8.000 neue Wallets hinzu, und die Gesamtzahl der LINK-Halter stieg auf 892.800. Die Chainlink Prognose profitiert von dieser wachsenden Nutzerbasis.

Die Chainlink Prognose von Changelly setzt den Julizielbereich bei 8,98 bis 9,41 Dollar an, und für Dezember steht das Ziel bei bis zu 10 Dollar. LINK befindet sich seit Oktober 2025 in einem absteigenden Kanal, und der 50-Tage-Durchschnitt bei 8,21 Dollar liegt über dem Kurs. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5,5 Milliarden Dollar, und CoinGape sieht die Obergrenze bei 10,72 Dollar. Von 7,59 Dollar bedeutet selbst das beste Szenario einen Gewinn von rund 40 Prozent über Monate. Diese Rendite begrenzt sich auf einstellige Vielfache, und genau dort beginnt die Frage, wo der Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis eine andere Dimension erreicht.

Pepeto und warum PepetoSwap den gebührenfreien Handel zur Kernfunktion macht

Oracle-Netzwerke liefern Daten für Milliarden an Transaktionen, doch sie erzeugen nicht die Vervielfachung, die ein Presale-Einstieg vor einem Listing ermöglicht. Die Chainlink Prognose zeigt ein Netzwerk mit Fidelity, 50 Banken und der DTCC, doch der Kurs folgt den Fortschritten nur in kleinen Schritten. PepetoSwap führt jeden Handel gebührenfrei durch, sodass kleinere Positionen bei jedem Tausch ihren vollen Wert behalten. Das unterscheidet den Ansatz von jeder dezentralen Börse, die bei jedem Vorgang einen prozentualen Anteil einbehält.

Die Cross-Chain Bridge transportiert Token von einer Blockchain zur nächsten, ohne dass Gasgebühren oder Transferkosten anfallen. Diese Funktion beseitigt eine der größten Hürden für Händler, die auf mehreren Netzwerken gleichzeitig aktiv sind. Der Risk Scorer liest Smart Contracts vor einem Kauf und meldet Schwachstellen, bevor Kapital in eine Position gelangt. Das Pepeto-Netzwerk entstand unter der Leitung des Architekten, der den allerersten Pepe Token entwarf und damit bei 420 Billionen Einheiten ohne jedes Werkzeug elf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufbaute.

Auf der technischen Seite steuert ein ehemaliger Spezialist von Binance die gesamte Handelsinfrastruktur. Im Rahmen eines unabhängigen Audits hat SolidProof jede Codezeile der Presale-Verträge überprüft und die vollständige Konformität mit geltenden Sicherheitsstandards dokumentiert. Über 10 Millionen Dollar Presale-Kapital in einer Phase extremer Angst verdeutlichen, dass erfahrene Investoren diesen Zeitraum als den entscheidenden Einstiegsmoment betrachten.

Die Chainlink Prognose begrenzt LINK auf 9 bis 10 Dollar bis Jahresende, und dieser Weg dauert Monate. Der Pepeto-Presale dagegen verwandelt den aktuellen Einstieg in eine öffentliche Marktposition, sobald der Börsenhandel beginnt. Was die Chainlink Prognose an begrenztem Spielraum zeigt, beantwortet der Presale mit einem Listing-Moment, der den gesamten Multiplikator in einem Ereignis freisetzt.

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Fazit

Die Chainlink Prognose bestätigt, dass LINK die Adoption hat, um sich zu erholen, und 50 Banken beweisen die wachsende Relevanz der Technologie. Doch bei 5,5 Milliarden Dollar Bewertung bleiben die Renditen auf 9 bis 10 Dollar begrenzt. Pepeto hat in der schwersten Marktphase 2026 über 10 Millionen Dollar angezogen, weil funktionierende Werkzeuge und ein nahendes Listing greifbarer wirken als langsame Kursgewinne bei großen Token. Jede Position vor dem Börsenhandel steht auf der Seite, die das Listing-Ereignis belohnt. Den Presale finden Sie unter pepetocoin.com, und das verbleibende Fenster schließt sich mit dem Handelsstart.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Chainlink Prognose für 2026?

Die Chainlink Prognose von Changelly setzt den Zielbereich für Juli bei 8,98 bis 9,41 Dollar und für Dezember bei bis zu 10 Dollar. LINK liegt aktuell 85 Prozent unter seinem Allzeithoch von 52,99 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann ich einsteigen?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit PepetoSwap, einer Cross-Chain Bridge und einem Risk Scorer. Das gesamte Vertragswerk wurde von SolidProof auditiert. Den Presale erreichen Sie über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).