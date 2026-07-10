DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli
=== *** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai 08:00 DE/Inlandstourismus Mai 08:00 DE/Insolvenzen April *** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 30th Annual Government Roundtable 10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Juli *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q *** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 2Q - BE/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, trifft den Präsidenten der Eurogruppe, Pierrakakis - BE/Treffen des Ecofin ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
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DJG/mow/hab/sha
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July 10, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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