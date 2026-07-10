Der Sommer ist eigentlich eine ruhige Zeit an den Börsen. Auch wenn ab Juli vielerorts die Quartalszahlen veröffentlicht werden: zu viele Investoren befinden sich bereits in der Sommerpause. Doch dieses Jahr präsentieren sich die Märkte äußerst volatil. Quer durch viele Sektoren wie Halbleiter, Hyperscaler, Autoaktien oder Sportkonzerne kommt es zu hohen Tagesausschlägen in die eine oder andere Richtung. Noch dazu kehrt der Krieg nicht nur an den Persischen Golf zurück, sondern auch aufs Börsenparkett. Die hohe Volatilität lädt ein zu charttechnischen Analysen. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Infineon, Volatus Aerospace und Meta.Den vollständigen Artikel lesen ...
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